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Талалаев ответил на критику Бердыева

Сегодня, 10:51
8

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев отреагировал на высказывания бывшего главного тренера «Рубина» и «Ростова» Курбана Бердыева.

  • Бердыев ранее заявил: «Балтику» вообще не смотрю – бегают, мысли там мало».
  • Также Бердыев оценил мнение Талалаева о тренере Роберто Де Дзерби: «Прежде чем судить о Де Дзерби, нужно понять, он по интеллекту его уровня или нет. Персонажа басни Крылова напоминает».

«Безусловно, для меня Бекиевич – определенный авторитет в профессии. Когда друзья стали звонить с вопросом, ссорился ли я с ним, посмотрел фрагментарно интервью.

Наверное, если человек отдает годы жизни анализу действий и игры Де Дзерби и понимает ее более тонко, чем я, он будет ревностно относиться к любым суждениям относительно этого тренера.

Наверное, я точно так же буду реагировать, если при мне плохо скажут о Невио Скале. Другое дело, как все было преподнесено. Чем хорошо телевидение: сказанное в прямом эфире трудно исказить, переврать. Но по Де Дзерби моя фраза была просто выдернута из контекста.

Мы обсуждали лучших тренеров. Фигурировали Винер, Тутберидзе. Из футбола – Нагельсман, Бьелса, которые мне нравились всегда. К Де Дзерби пришли после дополнительного вопроса.

Я признаю, что у Де Дзерби есть интересные идеи, но для их реализации нужны футболисты соответствующего качества. Когда в футболе появляется что-то новое, я еду и смотрю на это вживую, как прошлой зимой на «Комо».

На три дня с женой в Италии я запланировал три футбола. На «Верона» – «Удинезе» и «Комо» – «Фиорентина» съездили. Слетать на «Наполи» не позволило состояние здоровья. Любой тренер должен развиваться, но это развитие должно совпадать с возможностями клуба.

Сама по себе философия может быть очень красивой, интересной и двигать футбол во всем мире, но при этом не приносить результата.

Я имел в виду только то, что Де Дзерби переоценен с точки зрения достижения результата. То, что потом вдруг пошли оценки моих интеллектуальных качеств и игры «Балтики», – наверное, это просто мнение человека, который много видел в жизни. В моей системе координат он имеет право высказывать свою точку зрения публично, а я имею право не реагировать на нее.

Футбол команд Бердыева – «Рубина», «Ростова», а сейчас «Турана» – тоже не всегда эстетически привлекателен для людей, которые не являются основоположниками его идеи. Игра «Балтики» может кардинально отличаться от его философских идеалов.

Но публично ставить под сомнение работу моих футболистов, считаю, никому не позволено. Даже таким авторитетам. Ребята показывают даже больше, чем могут на этом этапе.

Если мы забрали очки у всех топов нашего чемпионата – это о чем-то говорит. Оставлю на совести Курбана Бекиевича высказывания о нашей игре. О моих же интеллектуальных способностях, наверное, могут больше сказать люди, которые знают меня чуть лучше.

Сказать, что я где-то закусился с Бердыевым или его соратниками, нельзя. Просто сегодня уже штаб «Балтики» и я в частности стали определенным трендом.

Когда какие-то недоросли и бездельники начинают на нас хайповать, мне вообще фиолетово. И немножко неприятно такое слышать от Бекиевича. Думаю, при встрече я постараюсь объясниться, что и как», – сказал Талалаев.

  • В прошлом сезоне «Балтика» заняла 6-е место в РПЛ. Это лучший результат в истории клуба.
  • Бердыев сейчас возглавляет азербайджанский «Туран Товуз».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Азербайджан. Премьер-лига Туран Товуз Балтика Бердыев Курбан Талалаев Андрей Де Дзерби Роберто
Комментарии (8)
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Semenycch
1781855968
У Талалаева крыша определенно поехала. Это особенно бросилось в глаза в матче с ЦСКА!
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Цугундeр
1781857884
))) Долго "Андрюша" читал и внимал.. Странно, что нахир не сразу послал.))
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Strige
1781858396
Тренер заштатного азерского клуба, который по уровню команд 2-й лиги Росиии, лучше бы молчал в азербайджанскую тряпочку. )))
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crf57
1781882238
А никто не задавался вопросом,почему ТАЛАЛАЕВА гнали поганой метлой из всех многих команд где он был главным?! В БАЛТИКЕ что-то случайно получилось,сразу звезду поймал! А тренер он всё равно НУЛЕВОЙ !!!
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