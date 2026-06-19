Талалаев сделал заявление о появлении в эфирах с Радимовым

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о перепалке с советником гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владиславом Радимовым.

– Вы уже можете раскрыть, что произошло 22 года назад между вами и Владиславом Радимовым?

– Я же сказал: мне это не нужно.

– Почему? Для рейтингов телеканала такие перепалки – только в плюс.

– Если сейчас в этом кафе, за соседним столом, кто-то начнeт громко ругаться матом, я встану и сделаю замечание. Так же, как сделал и ему.

Я в своe личное время общаюсь с людьми, которые мне интересны. Меня попросили выйти в эфир из больницы во время игры нашей команды. Я согласился, посчитав, что это пойдeт на пользу людям, которые переживают за «Балтику» и которых мы очень ценим. И вдруг кто-то начинает вести себя вне рамок тех принципов, которых я придерживаюсь в жизни.

В моeм представлении, там никакой перепалки не было. Я просто в двух словах попросил человека вести себя более корректно. Если кого-то из интеллигентов это покоробило, пусть воспринимается так. Реагировать, обращать внимание на какие-то реплики у меня нет желания.

Единственное, попросил руководство «Матча»: если в эфире участвует Радимов, я при этих разговорах не присутствую. Неинтересно мне с ним, и всe, этого достаточно.

– Должна же быть причина?

– Почему я встречаюсь с «Чемпионатом»? Думаете, мне мало звонят с предложениями пообщаться? Нет. Просто есть люди, к которым ты испытываешь уважение и с которыми тебе интересно. А если ты этого уважения к человеку не имеешь, то и встречаться с ним не будешь, кем бы он ни был. У меня всe просто. Во всяком случае для меня правила такие.