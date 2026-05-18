Семин назвал главное разочарование сезона в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин ответил, что его больше всего разочаровало в сезоне РПЛ.

«Меня разочаровали действия отдельных руководителей. Есть и положительный пример – как в «Зените», где, несмотря на давление прессы, доверяли Сергею Семаку и не спешили с его отставкой. А другие меняют тренера за три тура до финиша. Что может сделать новый специалист за такой короткий срок? Если уж сделали выбор, дайте человеку доработать до конца сезона.

Отсюда и закономерный вылет «Пари НН», хотя в их составе были далеко не самые слабые игроки», – сказал Семин.