Семин назвал главное разочарование сезона в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин ответил, что его больше всего разочаровало в сезоне РПЛ.
«Меня разочаровали действия отдельных руководителей. Есть и положительный пример – как в «Зените», где, несмотря на давление прессы, доверяли Сергею Семаку и не спешили с его отставкой. А другие меняют тренера за три тура до финиша. Что может сделать новый специалист за такой короткий срок? Если уж сделали выбор, дайте человеку доработать до конца сезона.
Отсюда и закономерный вылет «Пари НН», хотя в их составе были далеко не самые слабые игроки», – сказал Семин.
- «Пари НН» по итогам сезона вылетел из РПЛ.
- В концовке клуб из Нижнего Новгорода отправил в отставку главного тренера Алексея Шпилевского.
Источник: «РБ Спорт»