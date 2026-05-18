Аршавин раскрыл, отпустит ли «Зенит» топовых игроков

18 мая, 08:18
5

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что состав команды изменится к следующему сезону.

«Думаю, что «Зенит» всe равно видоизменится. Если будет хорошее предложение на топовых игроков, «Зенит» скорее всего согласится их отпустить. Дивеев – лучший российский защитник последних лет, он лидер. Возможно, именно этого и не хватало. Дивеев очень уверен, после игр он говорит четко, внятно и по делу», – сказал Аршавин.

  • 17 мая «Зенит» одержал победу над «Ростовом» (1:0) в гостях в матче 30‑го тура РПЛ и стал чемпионом.
  • Петербуржцы в 11-й раз в истории выиграли золотые медали. По числу побед в чемпионатах России они опередили «Спартак».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (5)
Semenycch
Я слышал такую байку или не байку, о том что Нино на полном серьезе хотел вернуться в Бразилию еще зимой, но Зенит категорически высказался против продажи важнейшего игрока посередине сезона. В общем руководство Зенита выразило идею о том, что Нино отпустят летом без каких либо дополнительных требований, но за деньги, конечно, при условии, что Нино отдаст все силы и Зенит станет чемпионом. Если эти слухи верны, то Нино в ближайшее время уйдет из Зенита!
Semenycch
Еще зимой западные СМИ много писали об интересе Наполи и какой то арабской команды к Педро. Зенит не отпустил по той же причине, что и Нино, посередине сезона игроков основы Зенит не продает!
Semenycch
Если рассуждать о слабых позициях в составе Зенита, то самая слабая позиция это форварды, точнее один форвард, медленный, не способный хорошо играть в пас, но при этом амбициозный. Нужен, очень нужен сильный игрок в атаку. Остальные зоны у Зенита более-менее. Хотя, Луис Энрике мне все больше не нравится своей медлительностью и полным не пониманием принципов современного скоростного футбола!
СильныйМозг
Лучше тренера 6ам поменяйте. В последней игре и то, только, с пенальти забили. Я конечно всё понимаю, но таким составом, мы должны были 0:5 их выносить!
