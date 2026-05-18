Аршавин раскрыл, отпустит ли «Зенит» топовых игроков

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что состав команды изменится к следующему сезону.
«Думаю, что «Зенит» всe равно видоизменится. Если будет хорошее предложение на топовых игроков, «Зенит» скорее всего согласится их отпустить. Дивеев – лучший российский защитник последних лет, он лидер. Возможно, именно этого и не хватало. Дивеев очень уверен, после игр он говорит четко, внятно и по делу», – сказал Аршавин.
- 17 мая «Зенит» одержал победу над «Ростовом» (1:0) в гостях в матче 30‑го тура РПЛ и стал чемпионом.
- Петербуржцы в 11-й раз в истории выиграли золотые медали. По числу побед в чемпионатах России они опередили «Спартак».
