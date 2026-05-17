Галактионов поблагодарил Евсеева за бронзу «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поблагодарил «Динамо Мх» за бронзовые медали.
Москвичи заняли третье место потому, что «Спартак» в 30-м туре не смог победить махачкалинцев (0:0).
«Позвонил Вадиму Евсееву, поблагодарил за третье место», – сказал Галактионов на пресс-конференции после матча.
- С 2022 года «Локомотив» тренирует Михаил Галактионов. Его дальнейшая судьба под вопросом – им интересуется ЦСКА.
- «Локомотив» не становился чемпионом с 2018 года.
- Новый сезон РПЛ стартует в июле.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»