  • Ловчев разнес «Спартак»: «Получают миллиарды, а играть не умеют»

Ловчев разнес «Спартак»: «Получают миллиарды, а играть не умеют»

17 мая, 20:46
28

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал московскую команду.

  • «Спартак» в 30-м туре РПЛ не сумел обыграть «Динамо Мх» (0:0).
  • Команда Хуана Карлоса Карседо на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.
  • Красно-белые не могут выиграть медали чемпионата три года подряд.

«Это просто ужасный «Спартак»! Читал, что Карседо говорил, что они будут бороться за третье место и Кубок. Это была борьба?

У меня есть огромные претензии к людям, которые испортили футбол, к судьям. Последние 30 минут матча было невозможно смотреть. Я готов был поубивать этих футболистов, которые лежат на поле. Подходят врачи, судья вместе с игроками убивает время. Он показывает на часы, что добавит время. А потом тютелька в тютельку свистит… Всем этим игрокам, которые ложились, в мое время дали бы карточки за затяжку времени. Это невозможно смотреть. Этих ребят тренеры и судьи приучили не играть в футбол. Другие получают миллиарды, миллионы, а играть не умеют. Ни одного момента сегодня не создал «Спартак»! Как?

Мое счастье, что я играл с великими людьми, они учили меня играть в футбол, а не устраивать спектакль.

Я сидел и меня всего трясло от игры «Спартака», от того, как они «боролись» за бронзу… Карседо сказал, что они будут бороться за медали… Он вообще понимает, что такое «бороться за медали»?» – сказал Ловчев.

Источник: «Матч ТВ»
k611
1779040092
Критика по существу, сыграли мягко говоря не убедительно...
Ответить
Semenycch
1779040156
Вот тут я с Ловчевым не согласен! Всегда, во все времена были малые футбольные хитрости. ЦСКА в крайнем туре просто подарил Спартаку бронзовые медали, но парнокопытное стадо даже бороться за бронзу не стало!
Ответить
АК 68
1779040549
Допустим занял бы Спартак 3-е место, и что Ловчев радовался бы? Глупо обольщаться такому результату.
Ответить
timon2401
1779040588
По поводу игры сложно не согласиться!!!! Убери названия команд, и неизвестно, кто из них за бронзу играл, а кто за стыки.
Ответить
knikos
1779040661
Ну , если Спам так будет играть в финале , быки раснесут свиней на лохмотья .
Ответить
Интерес
1779040882
И ЦСКА вроде помог, а толку.В принципе,это и есть "Спартак".Как я и предполагал,всё про...гуляют.И Кубка не будет.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1779041295
Спартак антинародный судейский позор России. Гыгыгы
Ответить
Непутриот
1779041739
А я тут согласен с Ловчевым, у меня были такие же чувства!
Ответить
alefreddy
1779042159
игра без желания и напряга за бронзу
Ответить
VVM1964
1779043377
Я сидел и меня всего трясло от игры «Спартака», от того, как они «боролись» за бронзу… Карседо сказал, что они будут бороться за медали… Он вообще понимает, что такое «бороться за медали»? - подпишусь под каждым словом !!!(((
Ответить
