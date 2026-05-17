Ловчев разнес «Спартак»: «Получают миллиарды, а играть не умеют»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал московскую команду.

«Спартак» в 30-м туре РПЛ не сумел обыграть «Динамо Мх» (0:0).

Команда Хуана Карлоса Карседо на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

Красно-белые не могут выиграть медали чемпионата три года подряд.

«Это просто ужасный «Спартак»! Читал, что Карседо говорил, что они будут бороться за третье место и Кубок. Это была борьба?

У меня есть огромные претензии к людям, которые испортили футбол, к судьям. Последние 30 минут матча было невозможно смотреть. Я готов был поубивать этих футболистов, которые лежат на поле. Подходят врачи, судья вместе с игроками убивает время. Он показывает на часы, что добавит время. А потом тютелька в тютельку свистит… Всем этим игрокам, которые ложились, в мое время дали бы карточки за затяжку времени. Это невозможно смотреть. Этих ребят тренеры и судьи приучили не играть в футбол. Другие получают миллиарды, миллионы, а играть не умеют. Ни одного момента сегодня не создал «Спартак»! Как?

Мое счастье, что я играл с великими людьми, они учили меня играть в футбол, а не устраивать спектакль.

Я сидел и меня всего трясло от игры «Спартака», от того, как они «боролись» за бронзу… Карседо сказал, что они будут бороться за медали… Он вообще понимает, что такое «бороться за медали»?» – сказал Ловчев.