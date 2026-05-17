Судей матча «Краснодар» – «Оренбург» уличили в халатности

В эти минуты проходит матч 30-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Оренбургом».

Эксперт «Спорт-Экспресса» по судейству Александр Бобров уличил судей матча в халатности. Они не проверили футболистов перед игрой на предмет украшений на теле. В итоге арбитры допустили, что нападающий «Оренбурга» Гедеон Гузина вышел на поле с кольцом на пальце.

«Гузина вышел на игру в Краснодаре с кольцом на руке. Потом отдал его врачу. Судьи не проверяли перед матчем?» – написал Бобров.

В поле судит Андрей Прокопов из Ярославля.