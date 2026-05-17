Смолов ответил, верит ли в трансферы Батракова и Кисляка в «ПСЖ»

Бывший форвард сборной России Федор Смолов отреагировал на информацию об интересе «ПСЖ» к Алексею Батракову и Матвею Кисляку.
– Батраков, Кисляк, «ПСЖ» – верим?
– Конечно, верим!
– В чей трансфер больше?
– Верю в трансфер обоих в «ПСЖ»! Верю и желаю этого.
– Вместо кого из состава «ПСЖ» их ставим?
– Да просто пусть возьмут.
- Батраков провел в этом сезоне 35 матчей за «Локомотив»: 17 голов и 12 ассистов. Его рыночная цена – 25 млн евро.
- На счету Кисляка 8 голов и 8 ассистов в 41 игре за ЦСКА. Он оценивается в 20 млн евро.
