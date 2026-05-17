Возмущенная реакция Быстрова на привезенный пенальти Миронова с «Зенитом»

Владимир Быстров отреагировал на пенальти в матче 30-го тура РПЛ «Ростов» – «Зенит».

На 13-й минуте петербуржцы получили право на пенальти. Игрок ростовчан Алексей Миронов попал рукой в лицо Педро.

11-метровый реализовал Александр Соболев.

Встречу обслуживает Сергей Карасев.

«Что ты делаешь? В позапрошлом чемпионате Песьяков случайно забивает себя в ворота. Вы мне будете говорить все, что хотите. Что делал сейчас Миронов?

Я футболист, играю, седьмая минута, ***, голова не кружится, не закислился. Как ты можешь это сделать?

Он улыбается. У него ни капли пота на лице. Он просто берет... Иди в бокс тогда. Может и в ответку прилететь. Если так играть, это нормально?» – сказал Быстров.