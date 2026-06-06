Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Слот через неделю после увольнения из «Ливерпуля» отказал клубу АПЛ

Слот через неделю после увольнения из «Ливерпуля» отказал клубу АПЛ

Вчера, 21:45

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот отказался возглавить «Фулхэм».

Лондонский клуб находится в поиске замены для Марку Силвы, который, как ожидается, перейдет на работу в лиссабонскую «Бенфику».

  • В минувшем сезоне АПЛ «Фулхэм» финишировал на 11-й строчке, набрав 52 очка.
  • Слот руководил «Ливерпулем» с лета 2024 года и в первом же сезоне привел команду к чемпионскому титулу в Англии. По итогам завершившегося чемпионата мерсисайдцы заняли пятое место с 60 очками.
  • До прихода в «Ливерпуль» нидерландский специалист тренировал «Фейеноорд».

Еще по теме:
Слот попрощался с фанатами «Ливерпуля»
«Ливерпуль» согласился платить 10 миллионов в год новому тренеру 2
Слот вступил в переговоры с новым клубом в день увольнения из «Ливерпуля»
Источник: talkSPORT
Англия. Премьер-лига Фулхэм Ливерпуль Слот Арне
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Ряд представителей сборной Ирана не получили американские визы
00:46
Зенитовец Глушенков ответил на вопрос, на что потратит призовые за чемпионство
00:01
Новое решение УЕФА по российским клубам в еврокубках
Вчера, 23:46
6
Топ-5 бомбардиров чемпионата мира
Вчера, 22:55
2
Товарищеский матч. Португалия переиграла Чили (2:1) в матче с дракой и удалениями
Вчера, 22:49
Transfermarkt определил двух самых дорогих игроков мира
Вчера, 22:27
Мбаппе назвал сложнейшего соперника в карьере
Вчера, 22:11
Товарищеский матч. Игроки РПЛ забили в игре Армения – Казахстан (1:1)
Вчера, 21:57
Слот через неделю после увольнения из «Ливерпуля» отказал клубу АПЛ
Вчера, 21:45
В матче Португалия – Чили двух игроков удалили за драку
Вчера, 21:33
2
Все новости
Все новости
ФотоОпределен клуб с наибольшим представительством на ЧМ-2026
00:07
1
ФотоЗадок стал футболистом «Брайтона»
Вчера, 23:17
Transfermarkt определил двух самых дорогих игроков мира
Вчера, 22:27
Слот через неделю после увольнения из «Ливерпуля» отказал клубу АПЛ
Вчера, 21:45
«Манчестер Юнайтед» завершил оформление первого летнего трансфера
Вчера, 17:45
Ибрагимов получил первую рыночную стоимость на Transfermarkt в день дебюта за сборную России
Вчера, 13:19
1
Впечатления Карпина от дебюта игрока «Манчестер Юнайтед» за Россию
Вчера, 01:53
1
Футболист «Манчестер Юнайтед» дебютировал за сборную России
5 июня
4
Фото«Тоттенхэм» подписал 32-летнего победителя Лиги чемпионов
5 июня
ФотоОбъявлены 6 претендентов на звание лучшего игрока сезона в АПЛ по версии футболистов
5 июня
2
Футболист сборной России: «Я хочу выиграть «Золотой мяч»
5 июня
Карпин сделал заявление о перспективах 18-летнего Ибрагимова из «МЮ» в сборной России
4 июня
3
Фото«Ливерпуль» объявил имя нового главного тренера
4 июня
1
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с 40-летним футболистом
4 июня
«Манчестер Сити» пригрозил подать в суд на «Реал»
4 июня
1
«Арсенал» рассмотрит подписание трех игроков
4 июня
Стал известен срок контракта нового тренера «Ливерпуля»
4 июня
Аршавина называли в Англии «пидорасом»
4 июня
36
Узбекистанец Хусанов значительно подорожал на Transfermarkt
3 июня
3
«Манчестер Юнайтед» оформил первый летний трансфер
3 июня
1
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Легенде «Ливерпуля» диагностировали рак
2 июня
«Ливерпуль» договорился с новым тренером
2 июня
У двукратного обладателя «Золотого мяча» 4-я стадия рака
1 июня
2
Финалист Лиги чемпионов рискует пропустить ЧМ-2026
1 июня
Раскрыты трансферные планы «Арсенала» на лето 2026 года
1 июня
Салах готов вернуться в «Ливерпуль»
1 июня
3
Стало известно, почему Алонсо не возглавил «Ливерпуль»
1 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 