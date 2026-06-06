Слот через неделю после увольнения из «Ливерпуля» отказал клубу АПЛ

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот отказался возглавить «Фулхэм».
Лондонский клуб находится в поиске замены для Марку Силвы, который, как ожидается, перейдет на работу в лиссабонскую «Бенфику».
- В минувшем сезоне АПЛ «Фулхэм» финишировал на 11-й строчке, набрав 52 очка.
- Слот руководил «Ливерпулем» с лета 2024 года и в первом же сезоне привел команду к чемпионскому титулу в Англии. По итогам завершившегося чемпионата мерсисайдцы заняли пятое место с 60 очками.
- До прихода в «Ливерпуль» нидерландский специалист тренировал «Фейеноорд».
Источник: talkSPORT