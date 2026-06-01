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Слот попрощался с фанатами «Ливерпуля»

1 июня, 11:31

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот написал открытое письмо болельщикам команды.

«Ты выходишь под знаменитую вывеску в туннеле «Энфилда», и тебя переполняют смешанные чувства. Ответственность, конечно. Перед великой историей этого клуба.

Ожидания, естественно. Наследие, которое на протяжении 134 лет делает «Ливерпуль» одним из крупнейших клубов мирового футбола. И целеустремленность. Стремление бороться. Победа. Привнесение успеха болельщикам «Энфилда», столь известным во всем мире.

То, что все эти эмоции вылились в победу в АПЛ всего через 12 месяцев, было чем-то особенным. Это был не просто трофей, а награда за упорный труд, самопожертвование и преданность, проявленные многими людьми в клубе.

Это событие стало еще более значимым, потому что вы смогли разделить его с нами. Вы пели наши песни, радовались забитым голам. И в день, когда мы подняли трофей, вы были там. Выстроились вдоль улиц перед стадионом, заполнили «Энфилд» в ожидании.

Неописуемо, что всего через несколько недель после совместной празднования мы потеряли Диогу Жоту. Больше всего на свете я хочу помнить партнера по команде, друга и невероятного человека, который каждый раз, когда надевал знаменитую эмблему этого клуба, влиял на жизни тысяч из вас.

В один из самых сложных моментов в истории клуба любовь, сострадание и поддержка, проявленные семьей «Ливерпуля», были необыкновенными. Уходя из клуба, я не могу не сказать, что то, как вы почтили память Диого и сплотились в его честь, навсегда останется в моей памяти.

Наша связь выходит за рамки футбола, за рамки европейских вечеров под светом прожекторов «Энфилда» или звуков песни You’ll Never Walk Alone. Вы с самого начала приняли меня радушно и помогли мне на этом пути. Я это очень ценю.

Важно сказать спасибо. Игрокам, которые с гордостью носили эмблему этого клуба, представляя его по всему миру. Обращение ко всему персоналу – не только к тем, кто работает на тренировочной базе, но и к тем, кто остается за кулисами, будь то уход за полями на «Энфилде» или работа в столовой на тренировочной базе.

Выражаю благодарность руководству и владельцам клуба за ваше доверие и поддержку. Благодарю легенд, которые поддерживали меня и внушили мне важность ливерпульского пути. Мне было очень приятно работать со всеми вами.

20-й чемпионский титул «Ливерпуля» принадлежит всем нам, и он останется важной главой в его истории. Этим мы все должны гордиться. Об этом клубе всегда будут судить по самым высоким наградам. Так и должно быть.

Но я также ухожу с пониманием того, что клуб находится именно там, где ему и место: среди европейской элиты. Обеспечение участия в Лиге чемпионов было важной ответственностью, которая гарантирует, что «Ливерпуль» сможет продолжать соревноваться на самом высоком уровне в следующем сезоне и в будущем.

Я ухожу с полной уверенностью в том, что ждет нас впереди. Игроки, которые так много отдали этому клубу, которые поддерживали его ценности и помогли создать столько незабываемых моментов, заложили фундамент.

В то же время появляется новое поколение, готовое написать свою собственную историю и принять на себя ответственность. Перемены – часть футбола, но я знаю, что этот клуб продолжит заставлять своих людей гордиться им», – написал Слот.

  • В минувшем сезоне команда заняла 5-е место в АПЛ.
  • 47-летний Слот возглавлял «Ливерпуль» с лета 2024 года. Под его руководством мерсисайдцы выиграли чемпионат Англии в сезоне-2024/25.

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Источник: Liverpool Echo
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Слот Арне
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