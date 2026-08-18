Клуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов

Правый защитник Амар Дедич перешел из «Бенфики» в «Ньюкасл».
Он подписал контракт с клубом АПЛ на 5 лет.
Сообщается, что трансфер обошелся «сорокам» в 35 миллионов евро.
Дедич уже работал с главным тренером «Ньюкасла» Маттиасом Яйссле на ранних этапах карьеры, когда тот возглавлял «Лиферинг» и «Ред Булл Зальцбург».
- 24-летний Дедич провел за «Бенфику» 3 матча в этом сезоне.
- В прошлом сезоне он сыграл за лиссабонцев в 43 встречах, отметившись 1 голом и 4 ассистами.
- На ЧМ-2026 Дедич провел 3 игры за сборную Боснии и Герцеговины.
Источник: официальный сайт «Ньюкасла Юнайтед»