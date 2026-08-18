Клуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов

Правый защитник Амар Дедич перешел из «Бенфики» в «Ньюкасл».

Он подписал контракт с клубом АПЛ на 5 лет.

Сообщается, что трансфер обошелся «сорокам» в 35 миллионов евро.

Дедич уже работал с главным тренером «Ньюкасла» Маттиасом Яйссле на ранних этапах карьеры, когда тот возглавлял «Лиферинг» и «Ред Булл Зальцбург».