В саудовском клубе хотят избавиться от Бензема

Тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги больше не рассчитывает на нападающего Карима Бензема.

Клуб намерен расстаться с форвардом до закрытия летнего трансферного окна.

Ситуация осложняется тем, что Бензема получает зарплату в том числе от руководящих органов Саудовской Аравии. Кроме того, клуб должен согласовать расторжение контракта с игроком с местной лигой.

Бензема готов уйти свободным агентом только в случае получения всей суммы за последний год контракта. Это не устраивает ни «Аль-Хиляль», ни лигу, ни саудовских политических лидеров.

Клуб уже договорился с форвардом «Астон Виллы» Олли Уоткинсом, но пока не может сделать официальное предложение англичанам из-за тупиковой ситуации с Бензема.