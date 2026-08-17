Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома

Джорджина Родригес поделилась впечатлениями от свадебной церемонии с Криштиану Роналду.

Пара поженилась 11 августа в Португалии.

Вместо масштабного торжества супруги выбрали камерную церемонию и поженились в гостиной собственного дома.

«В будущем у нас будет большая свадьба, чтобы мы могли отпраздновать ее с семьей и друзьями.

Когда я была маленькой, я мечтала о самом большом замке, о самой большой карете, о самом длинном платье, о короне, полной бриллиантов. А теперь я говорю: нет.

Я хочу чего-то интимного, с моим партнером и нашими детьми, дома. Потому что замки, дома, острова, лошади, машины – все это у нас есть каждый день. Но вот что-то интимное – это для нас более необычно», – сказала Джорджина.