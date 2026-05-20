Вердикт Мажича по удалению в чемпионском матче «Зенита»

Вчера, 22:31
6

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич дал оценку решению арбитра Сергея Карасева удалить защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова в игре 30-го тура РПЛ против «Зенита».

  • Карасев показал красную карточку Чистякову на 73‑й минуте.
  • Он решил удалить игрока «Ростова» после просмотра ВАР.
  • В итоге «Зенит» победил 1:0 и стал чемпионом.

«Это срыв перспективной атаки. Вендел мог очень просто контролировать мяч, Сако находится очень далеко, а другой игрок «Ростова» был за спиной и в статике.

Вендел после этого может обработать мяч и выйти один на один с вратарем. Сако не может вступить в единоборство, потому что находится очень далеко. И Чистяков тоже осознал, что это красная карточка.

Был ошибочный пас, Чистяков попытался сыграть в этот мяч, но не успел», – сказал Мажич.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Чистяков Дмитрий Карасев Сергей Мажич Милорад
Комментарии (6)
Бумбраш
1779306841
Вердикт Мажича по удалению в чемпионском матче «Зенита» :" удалять надо было ещё до выхода на поле"
Интерес
1779308971
Чистяков сделал ровно то, что хотел.В смысле, выполнил поставленную задачу.
ziborock
1779312231
Юла-бла-бла..Вендел иог...бла-бла-бла...Сако далеко...бла-бла-бла...Чистяков попытался сыграть в мяч... Никакой конкретики от газпромовских мямлей не дождешься!Зенит и весь РПЛ нужно расформировывать, по другому эту заразу в российском футболе не искоренить! А Карасева на кол, чтобы другим не повадно было!
vvv123
1779314465
Да Чистяков - зенитовский в доску, чего там?
Good_win_ФКСМ
1779347196
муллер привел карманного Мажича, чтобы страховать заднеприводную бо.мжарню... какие вердикты может выносить "ручной" проплаченный варяг??? ответ прост: отмазывать судейский беспредел в бользу немытой го.мосятни... это даже заднеприводным имбецилам (поименно всем они знакомы) с этого ресурса понятно.
