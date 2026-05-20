Вердикт Мажича по удалению в чемпионском матче «Зенита»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич дал оценку решению арбитра Сергея Карасева удалить защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова в игре 30-го тура РПЛ против «Зенита».

Карасев показал красную карточку Чистякову на 73‑й минуте.

Он решил удалить игрока «Ростова» после просмотра ВАР.

В итоге «Зенит» победил 1:0 и стал чемпионом.

«Это срыв перспективной атаки. Вендел мог очень просто контролировать мяч, Сако находится очень далеко, а другой игрок «Ростова» был за спиной и в статике.

Вендел после этого может обработать мяч и выйти один на один с вратарем. Сако не может вступить в единоборство, потому что находится очень далеко. И Чистяков тоже осознал, что это красная карточка.

Был ошибочный пас, Чистяков попытался сыграть в этот мяч, но не успел», – сказал Мажич.