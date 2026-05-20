Источник, близкий к «ПСЖ», сообщил, что во Франции вообще ничего не знают об интересе парижского клуба к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.
Более того, вся информация, которая появляется в СМИ, якобы исходит из России – от представителей футболиста.
Ранее об интересе к хавбеку со стороны «ПСЖ» говорил агент Батракова Владимир Кузьмичeв.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов, сделал 12 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
- Срок контракта хавбека с нынешним клубом рассчитан до середины 2029 года.
