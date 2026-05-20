Во Франции не знают об интересе «ПСЖ» к Батракову

Источник, близкий к «ПСЖ», сообщил, что во Франции вообще ничего не знают об интересе парижского клуба к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

Более того, вся информация, которая появляется в СМИ, якобы исходит из России – от представителей футболиста.

Ранее об интересе к хавбеку со стороны «ПСЖ» говорил агент Батракова Владимир Кузьмичeв.