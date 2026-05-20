Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ

Александр Мостовой определил лучшего игрока прошедшего сезона в РПЛ. По его мнению, это форвард «Краснодара» Джон Кордоба

«На мой взгляд, ничего не поменялось, как и в прошлом сезоне. Для меня лучший игрок сезона – это Кордоба. Это хороший футболист для нашего чемпионата. Помимо того что забивает, он много делает для команды в атаке. Сколько борьбы он выигрывает, сколько мячей сохраняет, как нагнетает и напрягает.

Мне трудно представить, как бы выглядел «Краснодар» без Кордобы. В «Зените» раньше такими же были Халк и Малком», – сказал Мостовой.