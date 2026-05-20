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Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ

20 мая, 16:53
3

Александр Мостовой определил лучшего игрока прошедшего сезона в РПЛ. По его мнению, это форвард «Краснодара» Джон Кордоба

«На мой взгляд, ничего не поменялось, как и в прошлом сезоне. Для меня лучший игрок сезона – это Кордоба. Это хороший футболист для нашего чемпионата. Помимо того что забивает, он много делает для команды в атаке. Сколько борьбы он выигрывает, сколько мячей сохраняет, как нагнетает и напрягает.

Мне трудно представить, как бы выглядел «Краснодар» без Кордобы. В «Зените» раньше такими же были Халк и Малком», – сказал Мостовой.

  • В завершившемся чемпионате Кордоба забил 17 голов и сделал 4 ассиста в 28 матчах.
  • Он стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона РПЛ.
  • «Краснодар» финишировал вторым, уступив чемпионство «Зениту».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон Мостовой Александр
Комментарии (3)
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...уефан
1779287456
...пожалуй, так и есть...
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Mirak92
1779287874
Согласен Батраков, переоценный игрок сезона
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sochi-2013
1779299049
Жаль, что ему не дают играть, постоянно фоля на нем.
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