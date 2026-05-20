Экс-игрок «Спартака» осудил «Локомотив» за празднование выигрыша бронзовых медалей

Бывший защитник «Спартака» Сергей Паршивлюк высказался о праздновании игроками «Локомотива» выигрыша бронзовых медалей в РПЛ.

«Для меня это не нормально, честно. Расскажу личную историю: в 2009-м мы со «Спартаком» проиграли ЦСКА в дерби в предпоследнем туре, когда Нецид забил после ошибки Джанаева.

Я после той игры плакал в раздевалке, а меня подходили и успокаивали, мол, мы все равно вторые, попали в Лигу чемпионов.

Потом мы поехали в ресторан, а у меня безумно болела голова из-за нервов. Хотя у нас серебро, участие в ЛЧ.

Круто, что вы взяли бронзу, но вы делаете фото с болельщиками на поле после поражения 1:3 в дерби. Можно потом где-нибудь на базе, в ресторане, но не так», – сказал Паршивлюк.