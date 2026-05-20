Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кокорин прокомментировал свой уход из «Ариса»

Вчера, 19:11

Александр Кокорин попрощался с болельщиками «Ариса». 35-летний российский форвард сегодня покинул кипрский клуб.

«Дорогие друзья, фанаты «Ариса», Саша Кокорин на связи! Хочу лично поблагодарить вас за поддержку. Как вы знаете, впереди у меня последняя игра за клуб, против АЕКа на своем поле. Кто не придет – я тех запомнил.

Спасибо за все эти годы, за вашу поддержку с первого дня. На острове я чувствовал себя очень комфортно. Спасибо всем, от президента до тренерского штаба, медицинских работников, персонала и офиса.

Продолжайте дальше творить историю и верните «Арису» чемпионство», – сказал Кокорин.

  • Кокорин выступал за «Арис» с августа 2022 года.
  • Он провел за кипрский клуб 114 матчей, в которых забил 33 гола и сделал 17 результативных передач.

Еще по теме:
«Спасибо за все, легенда»: Кокорин покинул «Арис» 7
В клубе РПЛ не исключили трансфер Кокорина 4
Мамаев назвал условие для продолжения карьеры Кокорина 2
Источник: телеграм-канал «Ариса»
Кипр. Первый Дивизион Арис Кокорин Александр
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
В «Ливерпуле» определились с заменой для Слота
18:33
ВидеоЛапочкин прокомментировал скандальный гол в ворота «Урала»
17:55
3
Смолов – о друзьях: «Половина сторчалась, половина отсидела»
17:37
3
Тренер ЦСКА Игдисамов может возглавить другую команду РПЛ
17:23
3
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
16:46
2
Опубликован состав сборной Сенегала на ЧМ-2026
16:19
1
В «Ливерпуле» изменили решение по будущему Слота
15:56
2
Тино Коста: «Я хорошо живу во многом благодаря контракту со «Спартаком»
15:47
4
Видео«Урал» обратился в ЭСК РФС по поводу скандального судейства в матче с махачкалинским «Динамо»
15:25
16
Холанд отреагировал на чемпионство «Арсенала»
14:59
Все новости
Все новости
Мама Кокорина прокомментировала будущее форварда после ухода из «Ариса»
14:51
1
ВидеоКокорин прокомментировал свой уход из «Ариса»
Вчера, 19:11
«Спасибо за все, легенда»: Кокорин покинул «Арис»
Вчера, 16:15
7
Клуб Черышева и Савина сохранил место в элите чемпионата Кипра
11 мая
1
Агент Кокорина прояснил будущее форварда после ухода из «Ариса»
4 мая
1
35-летний Кокорин задумался о завершении карьеры
4 мая
В «Арисе» приняли итоговое решение по Кокорину
4 мая
6
«Арис» отказался от подписания Смолова: известна причина
21 апреля
1
Черышев отдал 2 голевые передачи за 7 минут в матче «Красавы»
20 апреля
В «Арисе» обеспокоены Кокориным
12 апреля
2
ВидеоКокорину сделали подарок в CS 2 за 120 тысяч рублей
8 апреля
5
Черышев забил второй гол за «Красаву»
17 марта
3
35-летний Черышев впервые забил за клуб Савина
2 марта
4
«Арис» уволил белорусского тренера
10 февраля
Черышев прокомментировал уголовное преследование Савина в России
9 февраля
1
Черышев рассказал, какие у него были варианты помимо «Красавы»
9 февраля
Савин прокомментировал трансфер Черышева в свой клуб
7 февраля
2
Отец Черышева объяснил переход Дениса в «Красаву»
6 февраля
7
35-летний Черышев забил 1-й гол за клуб Савина
4 февраля
2
Милонов – о Черышеве: «Как бомжара шлялся по миру и закончил в мигрантском баре «Матрешка»
2 февраля
11
Пономарев похвалил Савина: «Выбился в умные люди»
1 февраля
6
Черышев провел первый матч за 9 месяцев
1 февраля
2
Тарханов – о Черышеве в команде Савина: «Куда взяли – туда и пошел»
1 февраля
2
ФотоЧерышев подписал контракт с новым клубом
1 февраля
5
Черышева предостерегли от перехода в «Красаву»: «Могут быть проблемы с законом»
31 января
3
Назван клуб, с которым ведет переговоры Черышев
30 января
7
Савин анонсировал громкий трансфер россиянина в «Красаву»
24 января
6
Заявление «Ариса» по случаю 100 матчей Кокорина
21 января
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 