Кокорин прокомментировал свой уход из «Ариса»

Александр Кокорин попрощался с болельщиками «Ариса». 35-летний российский форвард сегодня покинул кипрский клуб.
«Дорогие друзья, фанаты «Ариса», Саша Кокорин на связи! Хочу лично поблагодарить вас за поддержку. Как вы знаете, впереди у меня последняя игра за клуб, против АЕКа на своем поле. Кто не придет – я тех запомнил.
Спасибо за все эти годы, за вашу поддержку с первого дня. На острове я чувствовал себя очень комфортно. Спасибо всем, от президента до тренерского штаба, медицинских работников, персонала и офиса.
Продолжайте дальше творить историю и верните «Арису» чемпионство», – сказал Кокорин.
- Кокорин выступал за «Арис» с августа 2022 года.
- Он провел за кипрский клуб 114 матчей, в которых забил 33 гола и сделал 17 результативных передач.
Источник: телеграм-канал «Ариса»