Кокорин прокомментировал свой уход из «Ариса»

Александр Кокорин попрощался с болельщиками «Ариса». 35-летний российский форвард сегодня покинул кипрский клуб.

«Дорогие друзья, фанаты «Ариса», Саша Кокорин на связи! Хочу лично поблагодарить вас за поддержку. Как вы знаете, впереди у меня последняя игра за клуб, против АЕКа на своем поле. Кто не придет – я тех запомнил.

Спасибо за все эти годы, за вашу поддержку с первого дня. На острове я чувствовал себя очень комфортно. Спасибо всем, от президента до тренерского штаба, медицинских работников, персонала и офиса.

Продолжайте дальше творить историю и верните «Арису» чемпионство», – сказал Кокорин.