Агент Кокорина отреагировал на слухи о возвращении нападающего в РПЛ

Тимофей Бердышев, агент форварда «Ариса» Александра Кокорина, прояснил будущее игрока.

Сообщалось, что у 35-летнего нападающего есть два варианта трудоустройства в РПЛ.

По словам агента, возвращение Кокорина в Россию возможно, но приоритет футболиста – продление с «Арисом» контракта, истекающего через два месяца.

«У Александра есть предложения из России. К нам обращались из клубов.

Первостепенно Александр будет общаться с «Арисом». У него хорошие отношения с владельцем клуба. Как они придут к решению, будет обсуждать всe остальное.

Сейчас у Александра есть желание остаться в «Арисе», – сказал агент.