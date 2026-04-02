Агент Кокорина отреагировал на слухи о возвращении нападающего в РПЛ

Тимофей Бердышев, агент форварда «Ариса» Александра Кокорина, прояснил будущее игрока.
Сообщалось, что у 35-летнего нападающего есть два варианта трудоустройства в РПЛ.
По словам агента, возвращение Кокорина в Россию возможно, но приоритет футболиста – продление с «Арисом» контракта, истекающего через два месяца.
«У Александра есть предложения из России. К нам обращались из клубов.
Первостепенно Александр будет общаться с «Арисом». У него хорошие отношения с владельцем клуба. Как они придут к решению, будет обсуждать всe остальное.
Сейчас у Александра есть желание остаться в «Арисе», – сказал агент.
- В сезоне-2025/26 у Кокорина нет голевых действий в 17 матчах (754 минуты).
- Его рыночная стоимость – 400 тысяч евро.
