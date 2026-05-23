Представитель Дзюбы прояснил, продолжит ли Артем карьеру

Леонид Гольдман, представитель нападающего Артема Дзюбы, прокомментировал уход игрока из «Акрона».

«Будущее Дзюбы? Сезон только закончился, но по крайней мере у меня есть четкое понимание, что Артем готов поиграть еще сезон и не планирует заканчивать карьеру.

На данный момент конкретики по клубу нет. В конце сезона все мысли были сосредоточены на том, чтобы помочь «Акрону» сохраниться в РПЛ. Сейчас есть время отдохнуть, набраться сил и терпения. В стыках Артем вообще не должен был играть – он вышел на поле раньше срока окончания реабилитации. Дзюба понимал, что без него – лидера, капитана, воина – «Акрону» будет совсем тяжко, поэтому он вышел и помог команде, сыграв два матча за три дня по 90 минут. Было непросто, но Артем справился.

Повлияла ли на решение Артема отставка Тедеева? Тут все в комплексе. В целом «Акрон» был готов к переменам. У Артема не было какого-то предложения, которое он отверг. За несколько дней до сегодняшнего матча были только разговоры, не более. Уйти из «Акрона» – обоюдное решение. Дзюба покидает клуб на хорошей ноте, без конфликтов. Спасибо руководству «Акрона»: Павлу Морозову, Константину Клюшеву, бывшему гендиру Алексею Власову, при котором пришел Артем.

Главный итог – «Акрон» решил задачу сохранения в РПЛ. Но впечатление, конечно, смазано. Всем хотелось завершить сезон на победной ноте. А что будет дальше, посмотрим. Готовы с Дзюбой рассматривать варианты из РПЛ», – сказал Гольдман.