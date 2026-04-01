  • Самый богатый российский футболист близок к возвращению в РПЛ

Самый богатый российский футболист близок к возвращению в РПЛ

1 апреля, 13:12
14

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин вскоре может вернуться в РПЛ.

«Александр Кокорин может вернуться в РПЛ уже этим летом. «Арис» не планирует продлевать с 35-летним российским нападающим контракт, который истекает в мае.

Причин несколько.

1. Саня всe чаще стал попадать в лазарет. В этом сезоне из-за мышечной травмы он пропустил 127 дней и потерял место в основе.

2. Упала результативность. Сильно. В этом сезоне 0 голов и голевых передач в 17 матчах.

3. Боссы не хотят платить самую высокую зарплату в клубе игроку, на которого не могут положиться.

Агент футболиста Тимофей Бердышев в разговоре с нами сказал, что да, Кокорин рассматривает варианты из РФ – есть как минимум два клуба, которые сказали, что готовы рассмотреть его кандидатуру, но к конкретике вернутся, когда поймут, что да как будет с новым контрактом с «Арисом». Если он будет, конечно же», – написал источник.

Кокорина называют лидером среди российских игроков по заработку в 21-м веке.

Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Кипр. Первый Дивизион Арис Кокорин Александр
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1775038716
Откуда в Арисе большие зарплаты, откуда инфа вообще, что в 21 веке он лидер по заработку?)) Хотя может в Зените он и получал много, как и в Спартаке, может оно и правда))
Ответить
...уефан
1775038933
..."Давно, уж ходят слухи, Слыхал я от старухи!"(с)...
Ответить
biber.ru
1775039847
Подождите, ещё Смолов не устроился.
Ответить
Plyash
1775039999
Да уж , Италию Кока финансово поимел знатно в лице Фиорентины . С заголовком согласен . И всё это , полируя скамейку . Талант . Сборная аж на ЧМ-26 отобраться не сумела ...
Ответить
рылы
1775042303
снова днищенский кликбейтный заголовок. нельзя же просто написать, что кокорин может вернуться.
Ответить
boris63
1775049566
Да кому нужно это чудо, просто интересно?
Ответить
