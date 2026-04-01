Самый богатый российский футболист близок к возвращению в РПЛ

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин вскоре может вернуться в РПЛ.

«Александр Кокорин может вернуться в РПЛ уже этим летом. «Арис» не планирует продлевать с 35-летним российским нападающим контракт, который истекает в мае.

Причин несколько.

1. Саня всe чаще стал попадать в лазарет. В этом сезоне из-за мышечной травмы он пропустил 127 дней и потерял место в основе.

2. Упала результативность. Сильно. В этом сезоне 0 голов и голевых передач в 17 матчах.

3. Боссы не хотят платить самую высокую зарплату в клубе игроку, на которого не могут положиться.

Агент футболиста Тимофей Бердышев в разговоре с нами сказал, что да, Кокорин рассматривает варианты из РФ – есть как минимум два клуба, которые сказали, что готовы рассмотреть его кандидатуру, но к конкретике вернутся, когда поймут, что да как будет с новым контрактом с «Арисом». Если он будет, конечно же», – написал источник.

Кокорина называют лидером среди российских игроков по заработку в 21-м веке.