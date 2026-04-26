Стали известны стартовые составы на матч 27-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Зенит» и «Ахмат». Игра состоится 26 апреля, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Караваев, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Луис Энрике, Кондаков, Соболев, Педро.

Главный тренер: Сергей Семак

«Ахмат»: Ульянов, Ибишев, Цаке, Богосавац, Сидоров, Садулаев, Исмаэл, Касинтура, Пряхин, Самородов, Мелкадзе.

Главный тренер: Станислав Черчесов

