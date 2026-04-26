Черчесов высказался после поражения «Ахмата» от «Зенита»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Зенита».

«Ахмат» проиграл «Зениту» со счетом 0:2 в 27-м туре РПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге.

Голы забили Александр Соболев и Луис Энрике.

Грозненская команда занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея на счету 32 очка.

«По какой‑то причине мы не очень хорошо начали, в двух простых ситуациях пропустили голы. Потом начали входить в игру, конец первого тайма был уже более‑менее, а второй на равных сыграли. Мы хотели сегодня победить и взять очки, но не удалось. А так, желаю «Зениту» успеха», – сказал Черчесов.