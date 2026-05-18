  • Быстров: «Ростов» вышел максимально заряженный, чтобы себе забить гол»

Быстров: «Ростов» вышел максимально заряженный, чтобы себе забить гол»

18 мая, 11:15
24

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о фоле хавбека «Ростова» Алексея Миронова в своей штрафной в матче 30-го тура РПЛ.

«Ростов» вышел максимально заряженный, чтобы себе забить гол. Ну вот максимально, ну как ни крути. Смотри, дровосеку сказали, например: «Помоги команде». Дровосек исполняет. Давай возьмeм 29 туров чемпионата и посмотрим, сколько он таких пенальти сделал.

Ни одного. Тут что? На него ничего не давит. Человек играет в футбол, наслаждается. 44-я минута, 90-я – у меня вопросов нет. Ну заклинило это, может быть. Седьмая минута...» – сказал Быстров.

  • После нарушения Миронова нападающий «Зенита» Александр Соболев забил пенальти на 14-й минуте. Этот гол оказался единственным в матче.
  • «Зенит» стал чемпионом России сезона-2025/26, набрав 68 очков по итогам 30 туров. «Краснодар» отстал от петербуржцев на 2 очка.

Красногвардейчик
1779092657
Да Ростов был обречён изначально...Карась в поле, Кукуян на ВАРеве....вся плеяда прихвостней Грязьпрома судила этот матч
Император Бомжей
1779094198
Игрок Ростова просто идиот! Вот и всё, пенальти там 100% и так играть нельзя!
Пингвины Антарктиды/Форпо
1779094888
РФСПРФ ГРФ половину штрафа Венделу за опоздание списали, об этом заявил Зырянов, на эти деньги он должен устроить вечеринку ❝ — Люди здесь словно не знают, что есть другой мир. Словно на Луне живут, отморозки. — Мало ли на свете гетто? — Да всё сплошное гетто. Трущобы в открытом космосе. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective) ⚽
Спартач80
1779095368
Это всем понятно, кроме упоротой питерасни.
anatolich72
1779098388
У Ростова не было шансов так же как и у Краснодара, Мюллер все скупил
Бумбраш
1779103687
До игры всен было ясно,карась с кукуёй счёт сделают,чего мусолить,зинка кабинетный шампиен.гордость бразильского футбола и срам российского
Давид59
1779110043
Да-да. И Чистяков был заряжен не меньше, взял, да и оставил команду в меньшинстве. Я тоже заметил, что Ростову пофигу было, что там на табло.
Айболид
1779111668
Как они вцепляются в каждую новую версию ! Главное ,чтобы версия была идеологически правильной . Т.е. отображала лозунг "Газтроном всё купил" .
Семар
1779121572
Он вышел заряженным что удалится и получить пегалтти
Сергей-Куприянов-vkontakt
1779191904
Зенит чемпион!
