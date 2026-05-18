Быстров: «Ростов» вышел максимально заряженный, чтобы себе забить гол»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о фоле хавбека «Ростова» Алексея Миронова в своей штрафной в матче 30-го тура РПЛ.
«Ростов» вышел максимально заряженный, чтобы себе забить гол. Ну вот максимально, ну как ни крути. Смотри, дровосеку сказали, например: «Помоги команде». Дровосек исполняет. Давай возьмeм 29 туров чемпионата и посмотрим, сколько он таких пенальти сделал.
Ни одного. Тут что? На него ничего не давит. Человек играет в футбол, наслаждается. 44-я минута, 90-я – у меня вопросов нет. Ну заклинило это, может быть. Седьмая минута...» – сказал Быстров.
- После нарушения Миронова нападающий «Зенита» Александр Соболев забил пенальти на 14-й минуте. Этот гол оказался единственным в матче.
- «Зенит» стал чемпионом России сезона-2025/26, набрав 68 очков по итогам 30 туров. «Краснодар» отстал от петербуржцев на 2 очка.
