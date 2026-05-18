«Рубин» расстался с 35-летним воспитанником «Спартака»

«Рубин» объявил об уходе полузащитника Александра Зотова по истечении срока контракта.

Воспитанник «Спартака» играл в РПЛ в пяти клубах. Помимо красно-белых и казанцев, это «Арсенал», «Динамо» и «Енисей».

Ранее также было объявлено, что другой полузащитник «Рубина» Олег Иванов завершает карьеру.

«Друзья, сегодня мы провожаем двух наших футболистов, которые оставили весомый след в истории клуба. Это Олег Иванов и Александр Зотов. Они пришли к нам летом 2022 года, в непростое время, когда «Рубину» нужно было возвращаться из Первой лиги в Премьер-Лигу. Они очень помогли нам выиграть Первую лигу и затем закрепиться в Премьер-лиге.

Дорогие Олег и Александр! Это была славная страница и в истории клуба, и в вашей карьере. Но настал тот грустный для всех нас момент, когда эту страницу нужно перевернуть. Я благодарю вас за игру, за самоотдачу и вклад в успехи нашей команды.

Ваши опыт, лидерские качества на поле и в раздевалке бесценны. Вы были не просто игроками, а примером профессионализма для партнеров. Спасибо вам за все!» – сказал президент правления АНО «Рубин» Марат Сафиуллин.