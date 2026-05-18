Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Рубин» расстался с 35-летним воспитанником «Спартака»

18 мая, 08:30
3

«Рубин» объявил об уходе полузащитника Александра Зотова по истечении срока контракта.

Воспитанник «Спартака» играл в РПЛ в пяти клубах. Помимо красно-белых и казанцев, это «Арсенал», «Динамо» и «Енисей».

Ранее также было объявлено, что другой полузащитник «Рубина» Олег Иванов завершает карьеру.

«Друзья, сегодня мы провожаем двух наших футболистов, которые оставили весомый след в истории клуба. Это Олег Иванов и Александр Зотов. Они пришли к нам летом 2022 года, в непростое время, когда «Рубину» нужно было возвращаться из Первой лиги в Премьер-Лигу. Они очень помогли нам выиграть Первую лигу и затем закрепиться в Премьер-лиге.

Дорогие Олег и Александр! Это была славная страница и в истории клуба, и в вашей карьере. Но настал тот грустный для всех нас момент, когда эту страницу нужно перевернуть. Я благодарю вас за игру, за самоотдачу и вклад в успехи нашей команды.

Ваши опыт, лидерские качества на поле и в раздевалке бесценны. Вы были не просто игроками, а примером профессионализма для партнеров. Спасибо вам за все!» – сказал президент правления АНО «Рубин» Марат Сафиуллин.

  • 35-летний Зотов в этом сезоне провел за казанцев 8 матчей. 39-летний Иванов в прошедшем сезоне сыграл в 24 встречах, забил 1 гол.
  • Оба футболиста пришли в «Рубин» летом 2022 года, став с командой победителями Первой лиги. В составе «Рубина» на счету Зотова 96 матчей и 4 гола, у Иванова 94 матча и 3 гола.

Еще по теме:
Бронзовый призер Евро-2008 в составе России завершил карьеру 1
Где смотреть матч «Рубин» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 17 мая 2026
Матч «Ростов» – «Зенит» обслужит судья из Москвы и другие назначения 25
Источник: официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Трансферы Рубин Иванов Олег Зотов Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zigbert
1779083009
Возраст конечно даёт о себе знать. Но оба запомнились своей игрой. Иванов больше как распасовщик с точными передачами. Зотов обладал прекрасным ударом.
Ответить
Павелий
1779088689
Как ни крути, а академия Спартака им. Ф.Ф. Черенкова - лучшая в России!
Ответить
acor94
1779088836
А ведь когда то этот парень брал кубок Соли со Спартаком. Последний значимый трофей в истории клуба, после рпл, конечно.
Ответить
Главные новости
Аршавин назвал двух лучших игроков сезона РПЛ
18:41
Раскрыты условия включения Неймара в сборную Бразилии на ЧМ-2026
18:26
1
ФотоНазваны судьи матча «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка
18:11
5
Во Франции не знают об интересе «ПСЖ» к Батракову
18:05
1
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
17:57
2
Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков
17:25
11
Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ
16:53
2
Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»
16:40
1
Кононов прокомментировал свой уход из «Торпедо»
16:30
1
«Спасибо за все, легенда»: Кокорин покинул «Арис»
16:15
7
Все новости
Все новости
«Балтика» поборется за игрока «Спартака»
17:40
Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков
17:25
11
Фото«Краснодар» заинтересовался бывшим игроком молодежной сборной Бразилии
17:14
2
Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ
16:53
2
Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»
16:40
1
Раскрыта зарплата Шварца в «Динамо»
16:03
5
Черчесов высказался о возможном уходе из «Ахмата»
15:40
8
Мостовой отреагировал на назначение Шварца в «Динамо»
15:26
4
Данни поздравил «Зенит» с чемпионством
15:10
1
Гусев рассказал о своих отношениях с Карпиным
15:00
3
Россиянин из «Зенита» может перейти в «Сьон»
14:47
5
«Торпедо» объявило об отставке Кононова
14:31
2
Дуглас Сантос высказался о России после вызова в сборную Бразилии на ЧМ-2026
14:23
9
Черчесов сказал, какой клуб поддерживал в чемпионской гонке в РПЛ
14:14
8
Агент Тюкавина упрекнул игроков «Динамо»
13:58
Стал известен главный тренер «Крыльев Советов» на следующий сезон
13:39
2
Погребняк определил лучшего игрока сезона РПЛ
13:25
3
Радимов – о выигранном споре: «Надеюсь, у Соболева есть совесть»
12:57
9
Селюк сказал, кто должен тренировать «Динамо»: «Ему сам Путин вручал орден»
12:46
8
Раскрыта позиция Тюкавина по возвращению Шварца в «Динамо»
12:18
1
Бубнов оценил бесплатный уход Бонгонда из «Спартака»
12:12
1
Орлов – о легионере «Зенита»: «Достоин играть в топ-клубах Европы»
11:47
3
Сперцян ответил Луневу, сказавшему, что игроки «Краснодара» не следят за языком
11:30
6
Гусев высказался о трансфере Тюкавина в «Зенит»
11:07
2
Генич объяснил, почему у Лички может не получиться в ЦСКА
10:43
4
Бубнов: «Всей стране непонятно, кого Карпин приглашает в сборную»
10:21
5
Названо условие для трансфера Тикнизяна в «Зенит»
10:05
8
Игроки «Динамо» против возвращения Шварца
09:46
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 