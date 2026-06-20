Второй участник плей-офф ЧМ-2026, жеребьевка Пути РПЛ Кубка России, трансфер «Краснодара» и другие новости

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Жеребьевка Пути РПЛ Кубка России: «Спартак» сыграет в группе с «Рубином», «Зенит» – с «Балтикой»

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Выступавший 16 лет за «Ростов» Байрамян подписал контракт с новым клубом

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