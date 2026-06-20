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Второй участник плей-офф ЧМ-2026, жеребьевка Пути РПЛ Кубка России, трансфер «Краснодара» и другие новости

Сегодня, 02:22

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Источник: «Бомбардир»
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