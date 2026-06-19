Шапи рассказал о своих отношениях с Галицким

Нападающий «Канзаc Сити» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал о своих отношениях с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

– Когда «Краснодар» стал чемпионом, ты Сергея Николаевича поздравил?

– Да, я поздравлял Сергея Николаевича и Мурата Олеговича. Все руководство.

– То есть у вас сохранились нормальные отношения?

– Да, нормальные отношения с Сергеем Николаевичем у нас. Я вот когда приезжал, последний раз зимой, был на матче «Краснодар» – ЦСКА. Сергей Николаевич меня в ложу пригласил к себе после игры. Они там только о футболе разговаривают, кстати. Потом мы пошли вместе еще к Хабибу. Хабиб там тоже был, с ним разговаривали. После этого на следующий день уже там с Муратом Олеговичем и Хабибом на завтрак ходили.