Шапи рассказал о своих отношениях с Галицким

Нападающий «Канзаc Сити» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал о своих отношениях с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.
– Когда «Краснодар» стал чемпионом, ты Сергея Николаевича поздравил?
– Да, я поздравлял Сергея Николаевича и Мурата Олеговича. Все руководство.
– То есть у вас сохранились нормальные отношения?
– Да, нормальные отношения с Сергеем Николаевичем у нас. Я вот когда приезжал, последний раз зимой, был на матче «Краснодар» – ЦСКА. Сергей Николаевич меня в ложу пригласил к себе после игры. Они там только о футболе разговаривают, кстати. Потом мы пошли вместе еще к Хабибу. Хабиб там тоже был, с ним разговаривали. После этого на следующий день уже там с Муратом Олеговичем и Хабибом на завтрак ходили.
- Шапи выступал за «Краснодар» с 2017 по 2024 год.
- Всего он провел за «быков» 124 матча, забил 23 гола и сделал 8 результативных передач.
Источник: FONtour