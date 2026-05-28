Карпин сделал выбор между Галицким и Федуном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поучаствовал в блиц-опросе.
– Фалькао или Бруну Алвеш?
– Фалькао.
– Педри или Ямаль?
– Ямаль.
– Вы можете позвать любого тренера на занятия сборной. Кто это будет?
– Юрген Клопп.
– Сыграть со сборной на Евро/ЧМ или выиграть клубный трофей?
– Сыграть со сборной на крупном турнире.
– Матч сборной Карпина, который советуете пересмотреть.
– Товарищеские называть не хочется, поэтому Словения – Россия (1:2).
– Самый красивый город Земли?
– Сан-Себастьян.
– Федун или Галицкий?
– Галицкий.
– Главное желание, не связанное с футболом.
– Чтобы все были живы и здоровы.
Источник: «Советский спорт»