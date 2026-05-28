Карпин сделал выбор между Галицким и Федуном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поучаствовал в блиц-опросе.

– Фалькао или Бруну Алвеш?

– Фалькао.

– Педри или Ямаль?

– Ямаль.

– Вы можете позвать любого тренера на занятия сборной. Кто это будет?

– Юрген Клопп.

– Сыграть со сборной на Евро/ЧМ или выиграть клубный трофей?

– Сыграть со сборной на крупном турнире.

– Матч сборной Карпина, который советуете пересмотреть.

– Товарищеские называть не хочется, поэтому Словения – Россия (1:2).

– Самый красивый город Земли?

– Сан-Себастьян.

– Федун или Галицкий?

– Галицкий.

– Главное желание, не связанное с футболом.

– Чтобы все были живы и здоровы.