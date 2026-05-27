Аршавин определил лучшего тренера сезона в РПЛ

27 мая, 18:14
6

Андрей Аршавин выбрал лучшего тренера в чемпионате России-2025/26 между Андреем Талалаевым («Балтика») и Михаилом Галактионовым («Локомотив»).

– Лучший тренер сезона?

– По осени, и по началу весны – однозначно Талалаев. Но нужно отметить и Галактионова. Он в прошлом году с «Локомотивом» начал здорово и провалился. Или даже два года подряд так было, да?

– Вам не кажется, что в этом сезоне опять март и апрель были не очень удачными? Даже если мы берем решающий матч за третье место, то его «Локомотив» провел отвратительно.

– Да, но они дотянули до третьего места? Дотянули.

– Но дотянули за счет того, что остальные тоже провалили?

– Нет, ну и что теперь?

– ЦСКА тренера сменил, «Спартак» тренера сменил.

– Они в чем виноваты?

– Ну а все-таки: Талалаев или Галактионов?

Талалаев. Мне кажется, его команда была узнаваема, с ней было очень неудобно играть. Даже «Зенит», победив 1:0 в Кубке и в чемпионате, столкнулся с большими проблемами.

Стиль они продали. Вполне понятное сожительство тренера в клубе. То, что сейчас он получает деньги с трансферов – это нормально.

«Балтику» через 5-10 лет мы будем ассоциировать с Андреем Викторовичем. Желаю ему помириться с Владиславом Николаевичем [Радимовым].

  • «Балтика» финишировала шестой в РПЛ с 46 очками в 30 турах.
  • Талалаев возглавляет команду из Калининграда с сентября 2024 года.

Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Балтика Аршавин Андрей Талалаев Андрей
Комментарии (6)
Император 1
1779894986
Согласен
...уефан
1779895193
...пожалуй, соглашусь с низким центром тяжести...
Бумбраш
1779895283
"....Даже зенит выиграл с помощью судей.."...дорого талалайку обошёлся зинке,поэтому лучший
Цугундeр
1779895429
Бесстрашным придурком ты становишься, Андрей Сергеевич..(
Volrad777
1779901200
Чморшавин
Интерес
1779911171
Таперича "нехай клевещуть",как гутарят наши небратья с "гуляй поля".
