Талалаев зарабатывает на трансферах «Балтики»

Стало известно о необычной договоренности между «Балтикой» и Андреем Талалаевым.

Главный тренер получает 3,5 процента от прибыли с продажи игроков.

Например, за трансферы Владислава Сауся в «Спартак» и Сергея Пряхина в «Ахмат» Талалаеву выплатили около 12 миллионов рублей. Частью денег он поделился с членами тренерского штаба.

Также комиссию выплачивают генеральному директору Равилю Измайлову и спортивному директору Армену Маргаряну. Таковы их договоренности с «Ростехом».