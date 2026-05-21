Талалаев зарабатывает на трансферах «Балтики»

Стало известно о необычной договоренности между «Балтикой» и Андреем Талалаевым.
Главный тренер получает 3,5 процента от прибыли с продажи игроков.
Например, за трансферы Владислава Сауся в «Спартак» и Сергея Пряхина в «Ахмат» Талалаеву выплатили около 12 миллионов рублей. Частью денег он поделился с членами тренерского штаба.
Также комиссию выплачивают генеральному директору Равилю Измайлову и спортивному директору Армену Маргаряну. Таковы их договоренности с «Ростехом».
- «Балтика» финишировала шестой в РПЛ с 46 очками в 30 турах.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова