Талалаев зарабатывает на трансферах «Балтики»

Вчера, 22:52
17

Стало известно о необычной договоренности между «Балтикой» и Андреем Талалаевым.

Главный тренер получает 3,5 процента от прибыли с продажи игроков.

Например, за трансферы Владислава Сауся в «Спартак» и Сергея Пряхина в «Ахмат» Талалаеву выплатили около 12 миллионов рублей. Частью денег он поделился с членами тренерского штаба.

Также комиссию выплачивают генеральному директору Равилю Измайлову и спортивному директору Армену Маргаряну. Таковы их договоренности с «Ростехом».

  • «Балтика» финишировала шестой в РПЛ с 46 очками в 30 турах.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
рылы
1779394289
а чё, норм. ничего не делая, однушку в москве может купить. или сейчас за такие деньги только конуру в столице можно приобрести? я просто не в курсе. кстати, если посчитать по курсу, то он ещё получит 10 лямов 200 тыщ за предстоящий трансфер андраде в зенит. и если делиться ни с кем не будет - на двухкомнатную конуру может хватить.
NewLife
1779396804
Это тренер или барыга ?💩
Интерес
1779397565
А с покупки что-то положено??? А то в моём ЦСКА больше миллиарда кому-то в карманы положили,а в таблице с дебютантом рядышком.А когда-то были образцовым клубом,по части трансферов.
evgevg13
1779397789
Мюллер тоже с продаж зарабатывает в десятки раз больше. Но об этом молчёк...
Romeo 123
1779410145
Так вот какой ты талалаев на самом деле
Garrincha58
1779432016
А что тут такого он их дрессирует и имеет право на процент с продажи ведь именно его заслуга, как играет Балтика и появляются игроки конкурентные и нужные клубам более богатым, чем Балтика. В Португалии этот бизнес процветает и с этого живут клубы и они не клянчат деньги с государства, как наши
DMитрий
1779437304
Не зря в Европе тренеров называют - менеджерами. В принципе не такой уж плохой подход, как многим может показаться. Это работа, контракт, своего рода бонусы. Игроки же получают за голы, передачи, кол-о матчей и прочие достижения. Взял игрока ниже уровнем, подготовил для команды и будущей продажи за большие деньги, спрос есть, а следовательно должно быть поощрение. Это похоже на систему, когда тренеры детей получают дотации, если воспитанник получает звание в спорте, попадание в сборные и т.п.
СПОРТ 21 века
1779447732
Это вполне нормальная рабочая история. В Европе так живут большинство клубов, в том числе и солидного уровня. В Португалии те же Бенфика, Порту такой бизнес поставили на поток, и это не мешает им завоёвывать титулы как минимум внутри своего чемпионата. По-хорошему, Балтика движется правильным курсом. Может быть, со временем у них появится мощная академия, тогда проще будет развиваться...
