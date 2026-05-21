Названа позиция, на которую «Спартак» летом будет искать новичков в первую очередь

«Спартак» летом будет рассматривать варианты усиления обороны.
В первую очередь, красно-белые будут искать новичков на позицию центрального защитника.
Сейчас у красно-белых есть Срджан Бабич, Кристофер Ву и Александер Джику. Серб до сих пор восстанавливается после разрыва «крестов», а ганец и камерунец периодически допускают результативные ошибки и много фолят, пропуская матчи из-за перебора карточек.
Ранее на позиции центрального защитника активно использовался Руслан Литвинов, однако с приходом Хуана Карседо на пост главного тренера футболист начал играть в середине поля.
- «Спартак» по итогам сезона занял 4-е место с 52 очками после 30 туров.
- Клуб ранее подтвердил уход вингера Тео Бонгонда.
- Также у «Спартака» заканчиваются сроки контрактов с Александром Довбней, Олегом Рябчуком, Антоном Заболотным и Никитой Черновым.
