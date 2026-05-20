РПЛ. «Акрон» на выезде обыграл «Ротор» в первом переходном матче

«Акрон» приблизился к сохранению прописки в российской Премьер-лиге.

Команда из Тольятти одержала гостевую победу над «Ротором» в первом переходном матче за право выступать в РПЛ.

«Акрон» выиграл в Волгограде со счетом 2:0 благодаря дублю Беншимоля.

Артем Дзюба вернулся в состав после травмы и провел на поле все 90 минут.

Ответная встреча пройдет в Самаре в субботу, 23 мая.