  • РПЛ. «Акрон» на выезде обыграл «Ротор» в первом переходном матче

РПЛ. «Акрон» на выезде обыграл «Ротор» в первом переходном матче

Вчера, 21:27
4

«Акрон» приблизился к сохранению прописки в российской Премьер-лиге.

Команда из Тольятти одержала гостевую победу над «Ротором» в первом переходном матче за право выступать в РПЛ.

«Акрон» выиграл в Волгограде со счетом 2:0 благодаря дублю Беншимоля.

Артем Дзюба вернулся в состав после травмы и провел на поле все 90 минут.

Ответная встреча пройдет в Самаре в субботу, 23 мая.

Россия. Премьер-лига. Переходные матчи
Ротор - Акрон - 0:2 (0:0) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Беншимоль, 45+1; 0:2 - Беншимоль, 51.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Акрон Ротор
Комментарии (4)
Император Бомжей
1779302535
Комментарий скрыт модератором
Ответить
Таврида
1779302861
В общем, из пердива через стыки никто не поднимется.
Ответить
bashnat013
1779304612
Чмощный акрон судья виноват купленный матч а следующий будет еще купленные как и весь футбол
Ответить
