Орлов сказал, кто должен тренировать «Динамо»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Динамо» нужно сохранить Ролана Гусева на посту главного тренера.

«Динамо» хочет вернуть Шварца. Но Газзаев и Сeмин высказались в поддержку Гусева.

Конечно, лучше бы его [Гусева] оставить. Но у «Динамо» есть свой совет [директоров], спортивный директор иностранец.

Получается, иностранец больше рассчитывает, что можно получить. Плюс ещe это игра агентов. Сейчас каждый день будут вбросы и выбросы, туда-сюда», – сказал Орлов.