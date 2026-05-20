Орлов сказал, кто должен тренировать «Динамо»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Динамо» нужно сохранить Ролана Гусева на посту главного тренера.
«Динамо» хочет вернуть Шварца. Но Газзаев и Сeмин высказались в поддержку Гусева.
Конечно, лучше бы его [Гусева] оставить. Но у «Динамо» есть свой совет [директоров], спортивный директор иностранец.
Получается, иностранец больше рассчитывает, что можно получить. Плюс ещe это игра агентов. Сейчас каждый день будут вбросы и выбросы, туда-сюда», – сказал Орлов.
- Ролан Гусев сменил Валерия Карпина в ноябре.
- Динамовцы финишировали в РПЛ седьмыми с 45 очками в 30 турах.
- Также они дошли до финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, где уступили по пенальти «Краснодару».
Источник: «Чемпионат»