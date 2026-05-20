  • Садыгов оспорит пожизненное отстранение от футбольной деятельности

Садыгов оспорит пожизненное отстранение от футбольной деятельности

Вчера, 20:42
6

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о планах бизнесмена Туфана Сыдыгова обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Он собирается оспорить свое пожизненное отстранение от футбольной деятельности.

Санкции против Садыгова сначала ввел РФС в ноябре 2025 года, а в марте 2026-го это решение было поддержано на уровне ФИФА.

«Туфан сейчас пойдет в CAS. У «Химок» был долг 700–800 миллионов рублей. Что это такое? Это по большому счету 8 миллионов евро. Из‑за этого команду из высшей лиги выкидывать?

У 50% мирового футбола долги больше, чем 8 миллионов евро. И потом многие футболисты «Химок» пошли свободными агентами в разные клубы. Туфан же говорил: «Дайте нам их продать», и была бы возможность все деньги пустить на долги.

Во всем мире в такой ситуации команду берут под административный надзор, мол, из‑за чего команда не имеет права делать никакие трансферы без разрешения банка. И удается работать.

В таком случае «Химки» закрыли долги и клуб бы оставался на воде, а многие детишки продолжили бы тренироваться в «Химках», и Туфан бы платил деньги.

Но мы видим, что Заболотный свободным ушел в «Спартак», Фаринья – в «Пари НН», Бакаев и Руденко – в «Локомотив». И так далее. А могло бы быть погашение всех долгов в «Химках».

К сожалению, к Туфану будто прилипала половина всего говна. Вот такой он где‑то доверчивый. Занимался бизнесом и за какими‑то моментами особо не смотрел.

Сам же клуб по большому счету вел не Туфан. Он был одним из спонсоров, не был хозяином клуба официально. Поэтому когда его дисквалифицировали, это было несправедливо.

Уверен, РФС проиграет суд в CAS – его не имели права отстранять от футбольной деятельности пожизненно. Он вот‑вот уже подаст в CAS. Если CAS это начнет тщательно разбирать, могу гарантировать, что РФС проиграет», – сказал Селюк.

Источник: «Матч ТВ»
Селюк Дмитрий
Комментарии (6)
рылы
1779299990
долги долгами, а зарплаты не платить - тоже норм? чтобы игроки таксовали, или ещё искали подработки. кто-нибудь, плюньте в морду этому сельдюку, если встретите. и запомните, что хорошего человека туфаном не назовут.
Император Бомжей
1779299990
Забавная новость! ❗️Вратарю «Рубина» подарили годовой запас пива «Балтика» за то, что он провёл больше всего «сухих» матчей в РПЛ: Ставер невероятно обрадовался и не мог поверить своему счастью, когда лига вручила ему сертификат на кучу безалкогольного пива. В борьбе за заветную «Балтику 0» Ставер обошёл вратаря «Зенита» Адамова, проведя всего на один «сухой» матч больше в 2026 году
нейтральныйкакникто
1779363707
Российский футбол , как и Спорт , как и политика , как и экономика-ДЕЛА МУТНЫЕ!!!Там спецы умы и головы ломают!!!Как говорится - закон как дышло, куда повернул так и вышло !!!
