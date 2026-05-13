  • Селюк – об одинаковых комментариях в российском футболе: «Мне кажется, только я правду говорю»

Селюк – об одинаковых комментариях в российском футболе: «Мне кажется, только я правду говорю»

13 мая, 19:30
3

Футбольный агент Дмитрий Селюк призвал руководителей клубов РПЛ брать пример с президента «Реала» Флорентино Переса.

  • Перес во вторник организовал экстренную пресс-конференцию.
  • Он активно спорил с журналистами и отвечал на острые вопросы.

«Я давно уже говорю, чтобы такие встречи президентов, руководства клубов РПЛ с прессой, болельщиками вышли на постоянку. Возможно, даже два раза за сезон такое общение должно быть. Потому что как не спросишь, всe у всех хорошо.

Но тут ещe проблема с журналистами, ведущими всеми этими. Они все ангажированы. На всех этих шоу в интернете, на «Матч ТВ» каждый облизывает своего или кого выгодно.

Никто не готов задавать острые вопросы. Одни любят других, эти любят этих, а если вы напишите про нас что-то плохое, то будет плохо вам. Нет объективности вообще.

Я слабо верю, чтобы кто-то вышел, как Перес, и ответил на всe. Очень бы хотелось Миллера послушать или ещe кого-то. А в России всe по басне Крылова: «Кукушка хвалит Петуха за то, что хвалит он Кукушку». А это же плохо.

В Англии телевизионные права стоят около пяти миллиардов. Потому что интересно смотреть. Там задаются реально насущные вопросы. А здесь у всех этих экспертов всe супер.

Весь российский футбол погряз в одинаковых комментариях. Все боятся, что что-то выйдет наружу, что кто-то ляпнет что-то лишнее. Мне кажется, я один правду только говорю.

Все говорят формальностями. Из клуба же могут позвонить и пригрозить, что если что-то плохое про нас напишите, то всe. Поэтому и начинается: как здорово играет ЦСКА, как эти хорошо выглядят.

Могут написать только про «Урал». Хотя, если Гриша Иванов поднаедет, то и про «Урал» напишут, что чуть ли не «Барселона» и как же хорошо играют», – сказал Селюк.

mikatv
1778701266
Ну так у нас судя по телеку и не только в футболе все зае... Так что берут пример со старших товарищей.
