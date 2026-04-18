Селюк определил, в какую сферу нужно пойти Дзюбе после игровой карьеры

Агент Дмитрий Селюк высказался о постигровой деятельности нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Я очень хорошо отношусь к Дзюбе. Считаю его одним из лучших нападающих России. Он это доказал, побил все рекорды. Если Артeм захочет продлить карьеру, может играть дальше. Он ведь забивает больше некоторых нападающих, которых брали за миллионы.

Я считаю, что Дзюба ничем не ангажирован, за исключением дружбы со Слуцким. Артeм мог бы стать суперкомментатором, вести шоу, как Линекер в Англии. Он футболист с чувством юмора. Думаю, передачи с Дзюбой были бы гораздо интереснее шоу с Черданцевым. К Артeму все бы потянулись, он не ангажирован», – сказал Селюк.