Селюк определил, в какую сферу нужно пойти Дзюбе после игровой карьеры

Агент Дмитрий Селюк высказался о постигровой деятельности нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.
«Я очень хорошо отношусь к Дзюбе. Считаю его одним из лучших нападающих России. Он это доказал, побил все рекорды. Если Артeм захочет продлить карьеру, может играть дальше. Он ведь забивает больше некоторых нападающих, которых брали за миллионы.
Я считаю, что Дзюба ничем не ангажирован, за исключением дружбы со Слуцким. Артeм мог бы стать суперкомментатором, вести шоу, как Линекер в Англии. Он футболист с чувством юмора. Думаю, передачи с Дзюбой были бы гораздо интереснее шоу с Черданцевым. К Артeму все бы потянулись, он не ангажирован», – сказал Селюк.
- В августе Дзюбе исполнится 38 лет. Он нередко заявляет о возможном скором завершении карьеры.
- В этом сезоне нападающий «Акрона» забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 23 матчах.
- Не исключено, что Дзюба летом завершит карьеру. Кроме того, игрок заявлял о желании вернуться в родной «Спартак». Он покинул его в 2015 году.
Источник: Metaratings