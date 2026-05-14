Стало известно, заплатил ли «Краснодар» «Ростову» перед матчем с «Зенитом»

В «Ростове» сообщили, что не получали финансовую мотивацию от «Краснодара» перед матчем 30-го тура РПЛ против «Зенита».
«Мы очень рады, что судьба медалей чемпионата России в этом году зависит от нас. Сегодня я был на тренировке у ребят, все настроены на победу. Будем играть за три очка.
Финансовое мотивирование от «Краснодара»? Ничего не могу сказать по этому поводу. Нас никто не мотивировал. Идeт рабочий, тренировочный процесс», – сказал генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров.
- В РПЛ за тур до финиша лидирует «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
- На два очка от «Зенита» отстает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
- В зоне вылета РПЛ идут «Пари НН» и «Сочи». Последние досрочно вылетели из РПЛ.
Источник: odds.ru