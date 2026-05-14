Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, заплатил ли «Краснодар» «Ростову» перед матчем с «Зенитом»

Стало известно, заплатил ли «Краснодар» «Ростову» перед матчем с «Зенитом»

Вчера, 21:59
9

В «Ростове» сообщили, что не получали финансовую мотивацию от «Краснодара» перед матчем 30-го тура РПЛ против «Зенита».

«Мы очень рады, что судьба медалей чемпионата России в этом году зависит от нас. Сегодня я был на тренировке у ребят, все настроены на победу. Будем играть за три очка.

Финансовое мотивирование от «Краснодара»? Ничего не могу сказать по этому поводу. Нас никто не мотивировал. Идeт рабочий, тренировочный процесс», – сказал генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров.

  • В РПЛ за тур до финиша лидирует «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
  • На два очка от «Зенита» отстает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
  • В зоне вылета РПЛ идут «Пари НН» и «Сочи». Последние досрочно вылетели из РПЛ.

Еще по теме:
Раскрыта судьба Мохеби в «Ростове» 4
«Зенит» попросил болельщиков нормально себя вести в Ростове-на-Дону 15
Семак высказался о решающем матче «Зенита» с «Ростовом» 7
Источник: odds.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Краснодар
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1778785509
Если Ростов никого не мотивирует, то выпустят молодняк, чтобы посмотреть их в деле или я не прав?
Ответить
АК 68
1778786905
Если Краснодар и замотивировал Ростов, то это всё втихушку. Странно было бы услышать от гендира-"да, мы получили кучу бабла и будем умирать на поле".
Ответить
BRO_football
1778793301
Краснодар не заплатил, зато Зенит заплатил. И как-то внезапно так случилось, что у Ростова решились все проблемы с долгами и клуб получил лицензию на следующий сезон. Подозрительно это очень.
Ответить
волчарик
1778794456
Cмешные, кто же скажет если запрещено.
Ответить
evgen64
1778813153
Идиотская провакационная статейка. Если на то пошло: а где рядом статья: Стало известно, заплатил ли Зенит Ростову перед матчем?
Ответить
Литейный 4 (returned)
1778816251
Кто же скажет, что замативировали? Деньги любят тишину! Гыгыгы
Ответить
WE ARE FOR PETER
1778816737
Заплатили не заплатили Зенит все равно выиграет потому самый сильный клуб лиги! Без Семака так досрочно был бы чемпионом
Ответить
Главные новости
Отъезд форварда «Зенита», Кисляка ждут в АПЛ, Чалова – в РПЛ, отказ Батракова от Португалии и другие новости
01:11
Примера. «Реал» обыграл «Овьедо» и гарантировал 2-е место
00:34
1
Названа истинная причина отъезда Дурана из «Зенита»
00:18
4
Еще один экс-игрок сборной России попал в базу «Миротворца»*
Вчера, 23:29
5
Заявка Франции на ЧМ-2026
Вчера, 23:01
5
Дешам заявил, что Шевалье не попал на ЧМ-2026 из-за Сафонова
Вчера, 22:55
8
Сафонов прокомментировал 2-е подряд чемпионство с «ПСЖ»
Вчера, 22:49
1
«Зенит» подал заявку на участие в турнире в Бразилии
Вчера, 22:17
13
Сафонов лишил Шевалье чемпионата мира-2026
Вчера, 21:47
6
Пост Сафонова после нового чемпионства с «ПСЖ»
Вчера, 21:21
2
Все новости
Все новости
Агент раскрыл сумму выкупа Батракова
Вчера, 23:45
1
Пономарев оценил кандидатуру Игдисамова как постоянного тренера ЦСКА
Вчера, 23:09
1
Зенитовец Вендел назвал трех главных экс-партнеров по клубу
Вчера, 22:26
1
«Зенит» подал заявку на участие в турнире в Бразилии
Вчера, 22:17
13
Стало известно, заплатил ли «Краснодар» «Ростову» перед матчем с «Зенитом»
Вчера, 21:59
9
Губерниев оценил вероятность чемпионства «Зенита»
Вчера, 20:58
6
Зенитовец Вендел назвал трех любимых игроков
Вчера, 20:48
3
Батраков отказался ехать в чемпионат Португалии
Вчера, 20:27
11
Чалову отказали в возвращении в ЦСКА: «Годится только для юношеского футбола»
Вчера, 19:50
9
Известна позиция Тедеско насчет возвращения в Россию
Вчера, 19:33
4
КДК наказал Осипенко, обматерившего игрока «Краснодара»
Вчера, 18:51
14
Громкое заявление Бакаева о силе «Локомотива»
Вчера, 18:16
3
Известен матч 30-го тура, на который поедет президент РПЛ для проведения чемпионской церемонии
Вчера, 17:58
11
Спартаковец Джику ответил, какой город безопаснее – Москва или Париж
Вчера, 17:29
6
Раскрыта судьба Мохеби в «Ростове»
Вчера, 17:05
4
Журналистка, бравшая интервью у Карпина, получила хейт в свой адрес
Вчера, 16:45
1
44-летний Аршавин сделал кувырок на асфальте
Вчера, 16:27
4
Раскрыта сумма, которую Дзюба получит за бой с Джиганом
Вчера, 16:17
13
«Зенит» попросил болельщиков нормально себя вести в Ростове-на-Дону
Вчера, 16:01
17
Раскрыты все российские клубы, интересующиеся Чаловым
Вчера, 15:19
10
Два клуба АПЛ поборются с «ПСЖ» за Кисляка
Вчера, 14:27
5
«Матч ТВ» не покажет ни одной игры 30-го тура РПЛ
Вчера, 14:20
13
Семак высказался о решающем матче «Зенита» с «Ростовом»
Вчера, 13:54
7
Стало известно состояние Кудряшова после нокаута в бойцовском поединке
Вчера, 13:41
7
Форвард «Ростова» Голенков – о матче с «Зенитом»: «За нас будет болеть вся страна»
Вчера, 13:31
45
Агент Джикии оценил вероятность возвращения защитника в «Спартак»
Вчера, 13:20
4
Семак раскрыл детали разговора с Дураном перед его отъездом
Вчера, 13:06
5
«Это вообще не вариант»: Лукаку не хочет переходить в РПЛ
Вчера, 12:50
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 