Экс-игрок «Ростова» может перейти в саудовский клуб ради зарплаты в 3 миллиона

Клубы из Саудовской Аравии заинтересованы в экс-нападающем «Ростова» Эльдоре Шомуродове, который провел минувший сезон в «Истанбул Башакшехир».

Сейчас игрока сборной Узбекистана всe устраивает в Турции, но если поступит предложение значительно лучше, в финансовом и игровом плане, то он готов рассмотреть вариант с переходом. Форвард хочет зарабатывать 3 миллиона евро в новом клубе, а турецкая команда рассчитывает выручить 8,5 миллиона евро за его трансфер.

В минувшем сезоне Шомуродов с 22 голами стал лучшим бомбардиром Суперлиги, разделив это звание с нигерийском форвардом «Трабзонспора» Полом Онуачу.

Он выступал за турецкий клуб на правах аренды из «Ромы», летом 2026 года «Истанбул Башакшехир» должен выкупить игрока за 2,8 миллиона евро.