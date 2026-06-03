Экс-игрок «Ростова» может перейти в саудовский клуб ради зарплаты в 3 миллиона

Клубы из Саудовской Аравии заинтересованы в экс-нападающем «Ростова» Эльдоре Шомуродове, который провел минувший сезон в «Истанбул Башакшехир».
Сейчас игрока сборной Узбекистана всe устраивает в Турции, но если поступит предложение значительно лучше, в финансовом и игровом плане, то он готов рассмотреть вариант с переходом. Форвард хочет зарабатывать 3 миллиона евро в новом клубе, а турецкая команда рассчитывает выручить 8,5 миллиона евро за его трансфер.
В минувшем сезоне Шомуродов с 22 голами стал лучшим бомбардиром Суперлиги, разделив это звание с нигерийском форвардом «Трабзонспора» Полом Онуачу.
Он выступал за турецкий клуб на правах аренды из «Ромы», летом 2026 года «Истанбул Башакшехир» должен выкупить игрока за 2,8 миллиона евро.
- Сейчас 30-летний Шомуродов готовится к ЧМ-2026 в составе сборной Узбекистана.
- Он выступал за «Ростов» в 2017–2020 годах и в 91 матче за команду забил 18 голов и сделал 12 ассистов.
Источник: Metaratings.ru