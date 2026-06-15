Проспартаковский блогер дал новую информацию насчет Малкома

Блогер Михаил Борзыкин обозначил, что «Спартак» в действительности не заинтересован в нападающем «Аль-Хиляля» Малкоме.
«Про «Спартак» и Малкома – чистая выдумка грязного разума. Но вы это и так, я надеюсь, поняли», – написал Борзыкин.
- Ранее сообщалось, что москвичи рассматривают вариант с арендой 29-летнего бразильца с российским гражданством в летнее трансферное окно с возможностью выкупа.
- В минувшем сезоне Малком провел за «Аль-Хиляль» 40 матчей, забил 9 голов, сделал 12 ассистов.
- Он играл в «Зените» в 2019–2023 годах.
Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина