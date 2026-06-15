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Проспартаковский блогер дал новую информацию насчет Малкома

Сегодня, 14:24
7

Блогер Михаил Борзыкин обозначил, что «Спартак» в действительности не заинтересован в нападающем «Аль-Хиляля» Малкоме.

«Про «Спартак» и Малкома – чистая выдумка грязного разума. Но вы это и так, я надеюсь, поняли», – написал Борзыкин.

  • Ранее сообщалось, что москвичи рассматривают вариант с арендой 29-летнего бразильца с российским гражданством в летнее трансферное окно с возможностью выкупа.
  • В минувшем сезоне Малком провел за «Аль-Хиляль» 40 матчей, забил 9 голов, сделал 12 ассистов.
  • Он играл в «Зените» в 2019–2023 годах.

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Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Спартак Малком
Комментарии (7)
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Красногвардейчик
1781523010
А МалЬкому в принципе пофигу в каком клубе бабло стричь, это зенитовцы считают что он их ,,легенда,,)) и за стрелку бился))
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Цугундeр
1781524916
Мишаня Борзый переметнулся в чистый разум?) Не верится..)
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Прокс
1781527638
Квинцеса скоро вернётся в этот Антинародный свиноботоксный недоклуб!!!
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alefreddy
1781537330
мы так и написали что это утка
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