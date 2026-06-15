Проспартаковский блогер дал новую информацию насчет Малкома

Блогер Михаил Борзыкин обозначил, что «Спартак» в действительности не заинтересован в нападающем «Аль-Хиляля» Малкоме.

«Про «Спартак» и Малкома – чистая выдумка грязного разума. Но вы это и так, я надеюсь, поняли», – написал Борзыкин.