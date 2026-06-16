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Кисляк назвал условие для трансфера в саудовский клуб

16 июня, 18:59
7

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк допустил переход в клуб из Саудовской Аравии.

«Саудовская Аравия – было (предложение), но в ЦСКА они ничего не присылали. Выходили на меня.

Уехал бы? Не знаю, честно. Это надо рассматривать с двух ракурсов. Как трамплин, может быть, и поехал бы.

Но чтобы просто заработать деньги и остаться там или потом вернуться в Россию – чисто ради этого не поехал бы.

Если бы я увидел в этом какое-то интересное предложение, как трамплин, то, может быть», – заявил Кисляк.

  • Матвей – воспитанник ЦСКА.
  • В прошедшем сезоне в его активе 8+8 в 42 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.
  • Он связан с московским клубом контрактом до 30 июня 2029 года.

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Источник: Smol Talk
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига ЦСКА Кисляк Матвей
Комментарии (7)
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гууд
1781626390
По итогу он увидит там финансовый трамплин)))
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Интерес
1781626494
Какой трамплин,мля...Это карьер по намыву золотого песка.
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СильныйМозг
1781626590
Жару не переношу. За любые деньги бы не поехал туда жить, там +50-60.
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FFR
1781628861
Для трамплина нужно там играть очень хорошо.
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Бумбраш
1781629220
Трамплин из ОАЭ в Катар
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zlobny_zenitos
1781684876
Друзья, ответьте мне на вопрос, я не про эти бредни про трамплины. Пишут трансферную стоимость в рынке 25 млн. Вы серьезно? Мальчику 20 лет, ничего не показал еще толком, полтора сезона стал играть более менее стабильно...какие нафиг 25 мультов? А? А потом удивляемся, почему в U-16/17, ребята играют, а потом пропадают и сборная во главе с папой Карпиным никакая...а ему только "уровни" рекламировать...бред какой то...остановите землю, я сойду.
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