Кисляк назвал условие для трансфера в саудовский клуб

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк допустил переход в клуб из Саудовской Аравии.

«Саудовская Аравия – было (предложение), но в ЦСКА они ничего не присылали. Выходили на меня.

Уехал бы? Не знаю, честно. Это надо рассматривать с двух ракурсов. Как трамплин, может быть, и поехал бы.

Но чтобы просто заработать деньги и остаться там или потом вернуться в Россию – чисто ради этого не поехал бы.

Если бы я увидел в этом какое-то интересное предложение, как трамплин, то, может быть», – заявил Кисляк.