Кисляк назвал условие для трансфера в саудовский клуб

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк допустил переход в клуб из Саудовской Аравии.
«Саудовская Аравия – было (предложение), но в ЦСКА они ничего не присылали. Выходили на меня.
Уехал бы? Не знаю, честно. Это надо рассматривать с двух ракурсов. Как трамплин, может быть, и поехал бы.
Но чтобы просто заработать деньги и остаться там или потом вернуться в Россию – чисто ради этого не поехал бы.
Если бы я увидел в этом какое-то интересное предложение, как трамплин, то, может быть», – заявил Кисляк.
- Матвей – воспитанник ЦСКА.
- В прошедшем сезоне в его активе 8+8 в 42 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.
- Он связан с московским клубом контрактом до 30 июня 2029 года.
Источник: Smol Talk