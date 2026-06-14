Мнение Камоцци о трансфере Малкома в «Спартак»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о желании клуба купить у «Аль-Хиляля» форварда Малкома.
«Потеряв нескольких ключевых легионеров, «Спартак» остро нуждается в креативности и звездной по мощности атаке. Малком уже доминировал в РПЛ во время своего пребывания в «Зените» и точно бы усилил атаку.
Малком – бывшая икона «Зенита». Возвращение Малкома в Россию, чтобы играть за московский «Спартак» – самого яростного соперника «Зенита» за всю историю клуба – мгновенно разожгло бы интригу в чемпионате и вызвало бы огромный резонанс в СМИ», – сказал Камоцци.
- Летом 2023 года Малком ушел из «Зенита» в саудовский клуб за 60 млн евро.
- Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
- Статистика бразильского вингера: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.
Источник: «Р-Спорт»