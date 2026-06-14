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Мнение Камоцци о трансфере Малкома в «Спартак»

Вчера, 17:54
27

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о желании клуба купить у «Аль-Хиляля» форварда Малкома.

«Потеряв нескольких ключевых легионеров, «Спартак» остро нуждается в креативности и звездной по мощности атаке. Малком уже доминировал в РПЛ во время своего пребывания в «Зените» и точно бы усилил атаку.

Малком – бывшая икона «Зенита». Возвращение Малкома в Россию, чтобы играть за московский «Спартак» – самого яростного соперника «Зенита» за всю историю клуба – мгновенно разожгло бы интригу в чемпионате и вызвало бы огромный резонанс в СМИ», – сказал Камоцци.

  • Летом 2023 года Малком ушел из «Зенита» в саудовский клуб за 60 млн евро.
  • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
  • Статистика бразильского вингера: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Спартак Малком
Комментарии (27)
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Desma
1781449190
Попытка из ничего сделать что-то. Не пойдёт Малком в Спартак к бабке не ходи.
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oyabun
1781449779
Перспектива такого трансфера была бы очень хорошим подспорьем для Спартака в реализации чемпионских амбиций. Но непонятно что может сподвигнуть самого футболиста на этот переход?
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NewLife
1781449918
Еще у Заремы забыли спросить. Бабушки у моего подъезда все за😄
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...уефан
1781450354
...гоняют писарчуки порожняки. С Садулаевым тема не двинулась, на Малкома переключились, тем и живут...
Ответить
Бумбраш
1781450494
Какая у зинки история??? Пол века по пердивам ошивалась и яростно ненавидела Спартак)))))
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rash1959
1781450928
«Потеряв нескольких ключевых легионеров", а это про кого? Может я чего пропустил?
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Спартач80
1781453053
Зачем нам это овно?...
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Hector вернулся
1781455496
Надоело нам давно сине-белое овно
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Хулиганин
1781458566
Блохастые на измену присели. Единственное светлое пятно, хоть и черный,в истории, и на тебе.
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alefreddy
1781459149
утка как всегда
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