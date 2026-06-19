Стало известно, может ли Малком вернуться в РПЛ

«Спартак» этим летом ищет левоного вингера на правый фланг атаки.
При этом, по данным источника, вариант возвращения в Россию бывшего игрока «Зенита» Малкома невозможен.
Сообщалось, что посредники предлагали красно-белым бразильца с паспортом РФ. Переход не состоится из-за слишком серьeзных финансовых условий футболиста.
- В минувшем сезоне Малком провел за «Аль-Хиляль» 40 матчей, забил 9 голов, сделал 12 ассистов.
- Он играл в «Зените» в 2019–2023 годах.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»