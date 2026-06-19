Стало известно, может ли Малком вернуться в РПЛ

«Спартак» этим летом ищет левоного вингера на правый фланг атаки.

При этом, по данным источника, вариант возвращения в Россию бывшего игрока «Зенита» Малкома невозможен.

Сообщалось, что посредники предлагали красно-белым бразильца с паспортом РФ. Переход не состоится из-за слишком серьeзных финансовых условий футболиста.