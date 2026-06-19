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Стало известно, может ли Малком вернуться в РПЛ

Сегодня, 10:35
7

«Спартак» этим летом ищет левоного вингера на правый фланг атаки.

При этом, по данным источника, вариант возвращения в Россию бывшего игрока «Зенита» Малкома невозможен.

Сообщалось, что посредники предлагали красно-белым бразильца с паспортом РФ. Переход не состоится из-за слишком серьeзных финансовых условий футболиста.

  • В минувшем сезоне Малком провел за «Аль-Хиляль» 40 матчей, забил 9 голов, сделал 12 ассистов.
  • Он играл в «Зените» в 2019–2023 годах.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Спартак Малком
Комментарии (7)
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САДЫЧОК
1781856513
Пофиг финансы. Если не Малкома- то купят 2 деревянных Головиных условно.
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Литейный 4 (returned)
1781856531
Малком знает, что такое спартак- это антинародный судейский позор России. И туда его не заманить даже за большие деньги. Гыгыгы
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NewLife
1781857997
Бомбардир продолжает собирать экскременты за этой интернет помойкой😡
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Цугундeр
1781858455
"- Вы кто? - (Полузащитник Малком, забивал в Аль-Хиляле.) - Куда едете? - Пробираюсь из (Эр-Рияда , хочу быть красно- белым..) - Неблагодарное это занятие, быть красно- белым. - После сегодняшнего куша? - Какой там куш? Барахло, тряпье...(вонючий кубок из плексигласа..))" ну, почти (с) ,а то скучно...
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R_a_i_n
1781860565
Левоного вингер это как? Исправьте что ли.
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Иван Петров 1986
1781862355
Не нужны Спартаку блохастые.
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