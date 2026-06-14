Мостовой оценил вариант с переходом Малкома в «Спартак»

Бывший полузащитник Александр Мостовой не верит в переход экс-вингера «Зенита» Малкома в «Спартак».
«Не верю, что это случится. Как афиша, это хорошая история, но Малкому нет смысла идти в «Спартак». Если человек действительно захочет вернуться, то пойдeт в «Зенит», хотя имиджево переход в «Спартак» будет горячей историей. Вряд ли фанаты «Зенита» примут такой поступок», – сказал Мостовой.
- Ранее сообщалось, что москвичи рассматривают вариант с арендой 29-летнего бразильца с российским гражданством в летнее трансферное окно с возможностью выкупа.
- В минувшем сезоне Малком провел за «Аль-Хиляль» 40 матчей, забил 9 голов, сделал 12 ассистов.
- Он играл в «Зените» в 2019–2023 годах.
Источник: Metaratings.ru