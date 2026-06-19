Бывший тренер Роналду в «Аль-Насре» может возглавить сборную Португалии

Новым главным тренером сборной Португалии после ЧМ-2026 может стать Жорже Жезуш.

Ожидается, что он заменит Роберто Мартинеса, который оставит пост из-за завершения контракта. В последние месяцы переговоры Федерации португальского футбола с 71-летним Жезушем продвинулись вперед.

Специалист ранее покинул пост главного тренера «Аль-Насра», за который выступает нападающий Криштиану Роналду, после одного сезона. В этом году клуб выиграл чемпионат Саудовской Аравии.

При этом Мартинес из сборной Португалии может перейти на работу в «Аль-Наср».