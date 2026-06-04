Гурцкая раскрыл решение «Краснодара» по трансферу Сперцяна в Саудовскую Аравию

Агент Тимур Гурцкая считает, что «Краснодар» принял предложение «Аль-Ахли» о трансфере полузащитника Эдуарда Сперцяна.
«Есть предметный интерес из Саудовской Аравии. Из последнего известно, что футбольный клуб «Краснодар» не против, чтобы Эдик разговаривал о своих личных условиях. Мы не знаем цифр, но по всей видимости, «Краснодар» принял предложение «Аль-Ахли», – сказал Гурцкая.
Ранее сообщалось, что «Аль-Ахли» готов заплатить «быкам» 25 миллионов евро за трансфер Сперцяна и предложит игроку трехлетний контракт.
Зарплата хавбека в саудовском клубе может составить 8-9 миллионов евро в год.
- 25‑летний Сперцян сыграл в 42 матчах за «Краснодар» в минувшем сезоне, забил 14 мячей и сделал 18 ассистов.
- Срок контракта полузащитника сборной Армении с «быками» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: Sport24