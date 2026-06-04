Гурцкая раскрыл решение «Краснодара» по трансферу Сперцяна в Саудовскую Аравию

Агент Тимур Гурцкая считает, что «Краснодар» принял предложение «Аль-Ахли» о трансфере полузащитника Эдуарда Сперцяна.

«Есть предметный интерес из Саудовской Аравии. Из последнего известно, что футбольный клуб «Краснодар» не против, чтобы Эдик разговаривал о своих личных условиях. Мы не знаем цифр, но по всей видимости, «Краснодар» принял предложение «Аль-Ахли», – сказал Гурцкая.

Ранее сообщалось, что «Аль-Ахли» готов заплатить «быкам» 25 миллионов евро за трансфер Сперцяна и предложит игроку трехлетний контракт.

Зарплата хавбека в саудовском клубе может составить 8-9 миллионов евро в год.