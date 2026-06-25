Стало известно, как накажут Жиркова за драку в любительском матче

Поведение Юрия Жиркова не останется без внимания со стороны контрольно-дисциплинарного комитета.
Бывший игрок сборной России ударил соперника во время матча любительской лиги Москвы.
Выступающий за «Новую Ригу» Жирков был удален с поля. От его рук пострадал Андрей Кулагин из клуба «Медила». Перед ударом между ними произошла словесная перепалка.
Жиркова дисквалифицируют минимум на два месяца и оштрафуют на сумму до 50 тысяч рублей.
- 42-летний Жирков закончил карьеру в 2023 году.
- Он поиграл за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо», «Зенит» и «Химки».
- Юрий – 5-кратный чемпион России, победитель АПЛ, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008.
- За сборную Жирков провел 105 матчей, забил 2 гола и сделал 11 ассистов.
Источник: «Mash на спорте»