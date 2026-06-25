Стало известно, как накажут Жиркова за драку в любительском матче

Поведение Юрия Жиркова не останется без внимания со стороны контрольно-дисциплинарного комитета.

Бывший игрок сборной России ударил соперника во время матча любительской лиги Москвы.

Выступающий за «Новую Ригу» Жирков был удален с поля. От его рук пострадал Андрей Кулагин из клуба «Медила». Перед ударом между ними произошла словесная перепалка.

Жиркова дисквалифицируют минимум на два месяца и оштрафуют на сумму до 50 тысяч рублей.