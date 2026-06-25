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  • Стало известно, как накажут Жиркова за драку в любительском матче

Стало известно, как накажут Жиркова за драку в любительском матче

25 июня, 17:17
7

Поведение Юрия Жиркова не останется без внимания со стороны контрольно-дисциплинарного комитета.

Бывший игрок сборной России ударил соперника во время матча любительской лиги Москвы.

Выступающий за «Новую Ригу» Жирков был удален с поля. От его рук пострадал Андрей Кулагин из клуба «Медила». Перед ударом между ними произошла словесная перепалка.

Жиркова дисквалифицируют минимум на два месяца и оштрафуют на сумму до 50 тысяч рублей.

  • 42-летний Жирков закончил карьеру в 2023 году.
  • Он поиграл за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо», «Зенит» и «Химки».
  • Юрий – 5-кратный чемпион России, победитель АПЛ, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008.
  • За сборную Жирков провел 105 матчей, забил 2 гола и сделал 11 ассистов.

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Источник: «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Жирков Юрий
Комментарии (7)
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максим1986
1782398347
недалёкий
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Дэнгил
1782402889
Привыкай по щам получать.До чего жадный Жирок,мало бабосов у ****** срубил, что до такого опустился.
Ответить
ziborock
1782403994
Время проведенное в Зените не прошло бесследно!
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k611
1782405739
До Широкова ему далеко...
Ответить
Plyash
1782405834
Житие в культурной столице не могло не сказаться на Юрике , да спайсы , опять же ...
Ответить
шахта Заполярная
1782416250
Вылезла наружу бом жат ская натура
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