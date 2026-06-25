Потенциал Кокорина оценили на уровне «Барселоны»

Бывший полузащитник «Краснодара», «Динамо» и «Кубани» Шарль Каборе высказался о форварде Александре Кокорине.
– Самый сильный футболист, с которым ты играл в России?
– Кокорин. Жалко, что он не смог реализовать свой талант. Когда я познакомился с ним в первый раз и увидел его на тренировках, я был в шоке. Никогда не видел, чтобы футболисты так играли. По своему потенциалу он мог бы точно играть в «Барселоне».
- 35-летний Кокорин ранее покинул кипрский «Арис», где в минувшем сезоне провел 23 матча и забил 1 гол.
- Каборе никогда не играл в одной команде с Кокориным.
Источник: «Матч ТВ»