Потенциал Кокорина оценили на уровне «Барселоны»

Бывший полузащитник «Краснодара», «Динамо» и «Кубани» Шарль Каборе высказался о форварде Александре Кокорине.

– Самый сильный футболист, с которым ты играл в России?

– Кокорин. Жалко, что он не смог реализовать свой талант. Когда я познакомился с ним в первый раз и увидел его на тренировках, я был в шоке. Никогда не видел, чтобы футболисты так играли. По своему потенциалу он мог бы точно играть в «Барселоне».