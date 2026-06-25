Назван клуб РПЛ, который готов подписать Дзюбу

«Факел» заинтересован в подписании нападающего Артема Дзюбы.

Новый генеральный директор воронежцев Дмитрий Кондратов считает, что может найти инвесторов, которые бы покрывали зарплату форварда.

Главное, чтобы Дзюба решился на переход, поскольку он ранее говорил своим агентам, что хочет играть только в московском клубе.