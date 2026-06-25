Клопп – о Месси: «Говорят, что ходит пешком, а он изучает поле»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче ЧМ-2026 с Австрией (2:0).

«Я наблюдал за Месси, и когда смотришь его игру и видишь, что он пробежал 8 километров, то думаешь: мы нашли оптимальную дистанцию. 8 километров – это потому что он оказывается в нужном месте в решающий момент. Так могут не все футболисты. Наблюдать за Лео – это невероятно, просто потрясающе.

Люди говорят: «Он ходит пешком». А я говорю: «Он изучает поле». Я так часто смотрел на него, даже когда мяч был где-то в другом месте. Просто хотел понять, что он делает. Думаю, он измеряет расстояния на поле. Он точно знает: сейчас я здесь, сейчас я займу позицию справа, сейчас я в центре.

Матч против Австрии долгое время проходил не в его стиле. Однако он забил первый гол, потому что мог. Он забил второй гол, потому что захотел. И не реализовал пенальти. А это значит, что после двух игр у него могло быть шесть голов.

Златан Ибрагимович сказал, что у Месси пять голов на одном чемпионате мира, а у него самого – ноль на двух. Невероятно, что нам посчастливилось увидеть это поколение. Это особенное событие.

Когда мы ненадолго встретились на бровке поля, и Месси любезно поприветствовал нас, я, даже в свои 59 лет, понял, насколько это особенное чувство. Это было особенное событие. Я также был рад увидеть своего бывшего игрока Алексиса Мак Аллистера и немного пообщаться с ним. Но потом появился Месси. А это уже совсем другое дело», – сказал Клопп.